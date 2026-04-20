Meerderheid Duitsers voor maximumsnelheid op Autobahn

De discussie over het voetje van het gaspedaal is niet nieuw, maar dit keer lijkt die serieus los te komen. De oorlog in Iran heeft de prijzen aan de pomp door het dak gestuurd, autominnend Duitsland zit daardoor met samengeknepen billen achter het stuur. Als doekje voor het bloeden kondigde Duitsland een accijnsverlaging van 17 cent aan de pomp aan. ‘De tankkorting is terug’, reageerde Christian Lindner, ex-minister van Financiën, op X. Volgens Lindner, die in 2022 een accijnskorting invoerde en daarvoor veel kritiek kreeg, mag autorijden ‘geen luxe’ worden.

Maar De Groenen zien vooral heil in een maximumsnelheid. Donderdag voerde de ecologische partij een wetsvoorstel in. Ze voelt zich gesteund door Fatih Birol, de directeur van het Internationaal Energieagentschap, die zich eerder uitsprak voor een snelheidslimiet om benzine te besparen. Er kan jaarlijks 3,5 miljard liter brandstof worden bespaard, berekende het Duitse Agentschap voor Milieu. "We kunnen zo minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen’’, aldus hoogleraar Claudia Kemfert, verbonden aan de denktank DIW, tegen zender BR24. Het is bovendien goed voor de portemonnee, zeggen anderen. Wie zijn snelheid beteugelt, kan zomaar 20 tot 30 procent brandstof besparen, aldus vervoersvereniging VCD.

Duitsland is verdeeld

Toch is nog altijd 48 procent van de Duitsers tegen een limiet van 120 km/h op snelwegen en 80 km/h op landwegen. Uit de Forsa-enquête blijkt dat een kleine minderheid in de leeftijdsgroep van 30 tot 59 jaar het voorstel steunt. Dat zijn vooral mannen. Dertiger Niroj is echter een overtuigd voorstander van een maximumsnelheid,. "Op de meeste wegen kun je niet harder rijden dan 180 kilometer per uur, waarom zou je ook?’’ vertelt de Koerdische Berlijner bij een ander tankstation in Berlijn. Volgens Niroj, die liever niet zijn achternaam deelt, gaat het vooral om de veiligheid van de inzittenden. "Nu ik kinderen heb, let ik op dat ik niet harder dan 120 kilometer per uur rijd.’’