Meer vermogen en kleine wijzigingen voor Toyota Land Cruiser

Auto’s zijn in steeds hogere mate modeverschijnselen, maar de Toyota Land Cruiser laat zich niet gek maken. Deze vaste waarde in het Toyota-gamma is weer eens fijngeslepen, met meer vermogen en dus betere prestaties als belangrijkste gevolg. Goedkoop is de auto in Nederland trouwens nog altijd niet.

De 2,8-liter dieselmotor in de stoere neus van de Land Cruiser krijgt er 27 pk bij, waarmee het totaal op 204 stuks uitkomt. Het koppel, extra belangrijk in dit geval, stijgt met 50 Nm naar een totaal van 500 Nm. Dat koppel is al bij 1.600 tpm beschikbaar. De 0-100-sprint is met de krachtiger motor in 9,9 seconden achter de rug, een opmerkelijk forse 3 tellen sneller dan z’n voorganger.

Ook rust Toyota z’n terreinbeul uit met een stop-startsysteem, waardoor verbruik en CO2-uitstoot net even lager uitkomen dan voorheen. Om precies te zijn gaat het om een winst van 0,7 liter per 100 km en 18 gram minder CO2 per kilometer.

Apple en Android

Tegelijkertijd worden er wat andere wijzigingen doorgevoerd bij de Land Cruiser. Zo krijgt de auto een vernieuwd infotainmentsysteem met Apple Carplay en Android Auto. Ook zijn er meer veiligheidsvoorzieningen, zoals te doen gebruikelijk samengebracht onder de naam Toyota Safety Sense. Dat omvat nu ook een Pre-Collision System, dat voetgangers en fietsers kan detecteren. Ook is er nu adaptieve cruise control beschikbaar.

Wie ook naar de buitenwereld wil uitdragen dat hij of zij de meest actuele versie van Toyota’s Land Cruiser heeft gekocht, moet de nieuwe Black Line-uitvoering bestellen. Die variant beschikt over een donkere grille, een dito sierlijst achterop, zwarte 18-inch wielen en tal van andere zwarte accenten aan binnen- en buitenkant.

Prijzen

De in Nederland beschikbare Land Cruiser is in feite een Land Cruiser Prado, het kleine broertje van de tamelijk gigantische J200-‘Cruiser’ die elders ook wordt aangeboden. ‘Onze’ Land Cruiser stamt in de basis uit 2009, maar kreeg in 2017 een stevige facelift. Goedkoper is de auto sindsdien niet geworden. Op geel kenteken kost de nieuwe, 204 pk sterke versie dankzij een overvloedige hoeveelheid BPM maar liefst € 93.995, waarbij het gaat om een kale, handgeschakelde driedeursversie. Wie wil weten hoe dat er ongeveer uitziet moet even deze editie van ‘Back to Basics’ raadplegen. Een vijfdeurs Land Cruiser kost minimaal €97.295, terwijl voor een zevenzitter minimaal €106.795 wordt gevraagd. Het topmodel is de zevenzitter in Executive-trim, die €122.995 moet opbrengen.

Wie in Nederland een nieuwe Land Cruiser wil rijden, kan gelukkig ook naar de grijs-kenteken-versies uitwijken. In ruil voor de achterbank en wat glas betalen ondernemers dan (zonder BTW) €34.295 voor de eenvoudigste driedeurs en €57.595 voor de allerdikste Land Cruiser. De voordeligste vijfdeurs moet in dit geval €35.495 opbrengen.