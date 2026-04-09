Meer verkeersdoden in 2025, vooral onder fietsers

Vorig jaar zijn in Nederland 759 mensen om het leven gekomen in het verkeer, 84 meer dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het aantal mannelijke verkeersslachtoffers nam toe, terwijl het aantal vrouwelijke doden daalde. Fietsers vormden opnieuw de grootste groep slachtoffers, gevolgd door inzittenden van personenauto's.

Er kwamen drie keer zo veel mannen om in het verkeer als vrouwen, in totaal 575 mannen tegenover 184 vrouwen. Hiermee lag het aantal mannelijke verkeersdoden 21 procent hoger dan in 2024. Het aantal vrouwelijke slachtoffers daalde met 8 procent.

Het aantal omgekomen fietsers steeg met 35 procent naar 281. In vier op de tien van deze gevallen ging het om een e-bike. Er overleden acht fatbike-gebruikers in het verkeer. Daarnaast kwamen 228 mensen in personenauto's om het leven, 59 voetgangers, 54 mensen in een scootmobiel, 53 motorrijders en 38 brom- en snorfietsers. Zes verkeersslachtoffers overleden door een onbekende oorzaak.

De stijging van het aantal dodelijke slachtoffers op de fiets deed zich vooral voor onder mannen van 70 jaar en ouder. In deze groep kwamen 118 fietsers om het leven, 40 meer dan een jaar eerder. De afgelopen 25 jaar is het risico in deze leeftijdsgroep niet toegenomen.

Opvallend is ook de toename van het aantal doden onder inzittenden van bestel- en vrachtauto's. Dit steeg van 6 mensen in 2024, naar 40 vorig jaar.