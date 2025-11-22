Meer rijbewijzen ingenomen na rijden onder invloed

Het aantal bestuurders dat het rijbewijs moet inleveren na twee keer betrapt te zijn op rijden onder invloed van drugs of alcohol, is de afgelopen jaren flink toegenomen. Van 2019 tot nu is het aantal met 20 procent gestegen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie nadat EenVandaag daar cijfers over opvroeg.

In 2024 moesten 1538 bestuurders hun rijbewijs inleveren, omdat ze voor de tweede keer in vijf jaar tijd met flink wat alcohol of drugs op achter het stuur kropen. In 2019 verloren hierom nog 1280 mensen hun rijbewijs. De bestuurders hadden een alcoholpromillage van minimaal 1,3, of meer dan een drempelhoeveelheid drugs die per soort verschilt. Bij een promillage van 1 is de kans op een ongeval vier keer verhoogd, bij 1,5 twintig keer hoger, valt te lezen bij kenniscentrum Jellinek.

Tussen 2020 en 2022 lagen de cijfers over het aantal mensen dat voor de tweede keer de fout inging juist lager (respectievelijk 1068, 1038 en 1171). Dit kwam volgens het OM doordat er door corona minder zittingen plaatsvonden en dus minder zaken onherroepelijk werden.