Automarkt Duitsland: 2019 in cijfers!

In Duitsland zijn vorig jaar meer auto's verkocht dan in 2018. In totaal vonden er 3.607.258 nieuwe personenauto's een eigenaar, 5 procent meer dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).

In 2019 werden bij onze oosterburen in totaal 3.607.258 nieuwe personenauto's verkocht, 5 procent meer dan de 3.435.778 nieuwe exemplaren die een jaar eerder in Duitsland werden verkocht. Maar liefst 65,5 procent van het aantal nieuw verkochte auto's werd er zakelijk geregistreerd, een toename van 8,1 procentpunt ten opzichte van 2018. De overige 34,5 procent van de verkochte personenauto's werd privé aangeschaft. Daarmee kochten Duitse consumenten 0,4 procent minder auto's dan in 2018.

De Duitse merken verkopen in het thuisland geheel volgens traditie als warme broodjes. Volkswagen is er met 667.518 verkochte auto's veruit het populairste merk gebleken (+3,7 procent), gevolgd door Mercedes-Benz met 339.185 verkochte exemplaren (+6,3 procent). Op plek drie staat Ford (279.719 exemplaren, +10,9 procent). BMW eindigt op de vierde plek met 279.243 verkochte auto's (+5,4 procent) waarna Audi volgt met 267.195 getekende aankoopcontracten (+4,7 procent).

Eervolle vermelding voor Tesla. Het merk verkocht 462,3 procent meer auto's dan in 2018, maar met 10.711 verkochte nieuwe Tesla's blijft het merk zeer ver achter bij de 30.911 exemplaren die vorig jaar in Nederland aan de man werden gebracht. Opel zag zijn verkopen met 5,3 procent afnemen naar 215.864 stuks. Heftige dalers: Alfa Romeo (4.146 stuks, -23,7 procent), DS (2.846 stuks, -23,7 procent), Honda (15.676 stuks, -16,2 procent) Nissan (39.500 stuks, -21,6 procent) en Subaru (5.858 exemplaren, -19,5 procent). Lexus mag zich na Tesla de sterkste groeier noemen. Met 3.587 verkochte auto's zag het merk zijn verkopen in Duitsland vorig jaar met net geen dertig procent toenemen.

Brandstofsoort

Het KBA geeft verder een aantal interessante cijfers vrij die betrekking hebben op de Duitse automarkt. 59,2 procent van de verkochte personenauto's heeft een benzinemotor onder de kap. Daarmee krimpt het aandeel benzine iets, in 2018 lag dat percentage namelijk nog op 62,4 procent. Het aandeel van auto's met een dieselmotor blijft met 32 procent nagenoeg gelijk. Geëlektrificeerde auto's zijn in Duitsland met een opmars bezig. Er werden 239.250 auto's met een reguliere hybride aandrijflijn verkocht, maar liefst 83,7 procent meer dan in 2018, goed voor een marktaandeel van 6,6 procent. De verkoop van plug-in hybriden nam met 44,2 procent toe tot 45.348 exemplaren. Het marktaandeel van deze stekkerhybriden is met 1,3 procent echter vrij summier. In totaal werden vorig jaar in Duitsland 63.281 volledig elektrische auto's verkocht, 75,5 procent meer dan in 2018 (marktaandeel 1,8 procent). De vraag naar auto's met een krachtbron die overweg kan met aardgas nam echter met 29,4 procent af tot 7.623 exemplaren. Ook LPG bleek meer in trek. In totaal werden 7.256 auto's verkocht met een LPG-tank aan boord (marktaandeel 0,2 procent).

Meer interessante cijfers: 30,3 procent van de verkochte auto's is grijs en 24,8 procent zwart. De derde 'kleur' laat zich raden: wit. Bijna 21 procent van de vorig jaar in Duitsland verkochte auto's is in het wit uitgevoerd. KBA meldt verder dat het er in 2019 21 procent meer SUV's werden verkocht dan een jaar eerder. Het aandeel SUV's lag in Duitsland vorig jaar op 21,1 procent. 20,5 procent valt in de 'compacte klasse' (C-segment) en 13,5 procent staat geregistreerd als 'kleine auto' (B-segment).