Meer nieuwe auto's verkocht in oktober

De autoverkoop in Nederland zet de stijgende lijn voort, volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. In oktober werden er 8,3 procent meer nieuwe personenauto's op kenteken gezet dan een jaar eerder. Over heel dit jaar tot nu toe lopen de verkopen nog wel 1,8 procent achter.

In totaal ging het vorige maand om 34.724 registraties. Bijna de helft daarvan was hybride. Het meest geregistreerde model was de Skoda Elroq. Ook de Kia Picanto en de Kia EV3 waren in trek. De meest geregistreerde merken waren Volkswagen, Skoda en Kia.

Oktober is de tweede maand op rij waarin het aantal verkochte nieuwe auto's groeit ten opzichte van het voorgaande jaar. Eerder dit jaar daalden de autoverkopen, maar recent zag de sector al tekenen van herstel richting het einde van het jaar.

De stijging heeft volgens brancheorganisatie BOVAG te maken met een toename in de verkoop van volledig elektrische auto's. "Het zijn de laatste maanden waarin je nog met gunstige bijtelling een EV kunt kopen", licht een woordvoerder toe. Tot 1 januari 2026 kunnen zakelijke rijders nog gebruikmaken van de bijtelling van 17 procent voor volledig elektrische auto's. Daarna betalen mensen het standaardtarief van 22 procent, net als bij benzine- of dieselauto's.

Het marktaandeel van volledig elektrische auto's is ook sneller gegroeid dan dat van hybride personenauto's, merkt BOVAG verder op. De brancheorganisatie verwacht dat de stijging nog tot en met december te zien is.