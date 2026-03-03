Volkswagen brengt de fysieke druktoetsen weer terug, maar doet dat lang niet overal. Maak kennis met de Volkswagen ID Era 9X: een lel van een SUV die tot de nok van het dak is volgeperst met schermen.

Al in januari kon AutoWeek je de eerste foto's laten zien van de Volkswagen ID Era 9X. Dat is een maar liefst 5,21 meter lange elektrisch aangedreven SUV die door het samenwerkingsverband SAIC-Volkswagen is ontwikkeld. De productieversie van de eerder als ID Era in conceptuele vorm getoonde SUV is geen EV, hoewel het ID-deel van zijn naam anders doet vermoeden. Hij heeft gewoon een 1.5 benzinemotor aan boord die de 62,5-kWh accu oplaadt. Een plug-in hybride dus. Verder is het een rijdend schermfestijn, zo blijkt uit interieurfoto's die Volkswagen heeft vrijgegeven.

Het dashboard van de Volkswagen ID Era 9X is relatief eenvoudig van opzet. We nemen twee displays met elk een diagonaal van 15,6 inch waar. Daar houdt het niet bij op. Inzittenden op de achterbank profiteren van een scherm dat uit het plafond klapt. Dat display heeft een diagonaal van maar liefst 21,4 inch. De zeszitter heeft geen scherm als instrumentarium. Wel vind je achter het stuur een projectie die dienstdoet als digitale klokkenwinkel. Meer projectiepret vinden we op de tweede zitrij, al is niet direct duidelijk waar de projectie op de deurpanelen hier voor dient. Het lijkt om 'eigen infotainment' te gaan. Ook interessant: Volkswagen heeft maar liefst 12,8 meter aan led-sfeerverlichting in het binnenste van de ID Era 9X verstopt. De knoppen zijn kortom terug, maar niet in China. De ene voorkeur is de andere niet.