Meer dan één miljoen bestelauto’s in Nederland

In Nederland zijn nu meer dan één miljoen bestelauto’s geregistreerd, meldt het AD. Uit cijfers van de RDW blijkt dat de magische grens is bereikt, maar dat brengt ook zorgen met zich mee.

Tegenover die één miljoen bestelauto’s staan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zo’n 9 miljoen personenauto’s in 2023, waarmee zo’n 10 procent van het (doorgaans) vierwielige wagenpark uit bestelwagens bestaat. Daarbij hangt het er enigszins vanaf welke definitie je hanteert. Het AD meldt doelbewust ‘bestelauto’s’ en niet ‘bedrijfswagens’, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek daar ook onderscheid in maakt. Volgens het CBS is een bestelauto een bedrijfsvoertuig dat primair is ingericht voor het vervoer van goederen, uiteraard met een toegestane maximum massa van 3.500 kg.

Volkswagen blijkt in deze categorie nog altijd oppermachtig, vooral door de Caddy en de Transporter. Mercedes, Ford, Renault, Peugeot en Opel volgen, in die volgorde. Bij de grotere bestelbussen is de Mercedes-Benz Sprinter het populairst. En populair, dat zijn de bedrijfwagens zeker. Volgens dezelfde RDW-data zouden we dit jaar zomaar met een verkooprecord kunnen eindigen, want tot nu toe zijn er al 53.000 nieuwe exemplaren op Nederlands (‘grijs’) kenteken gezet.

Gevaarlijk

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is niet dolenthousiast over de toename van het aantal bestelbussen op de Nederlandse wegen. Deze voertuigsoort blijkt opvallend vaak betrokken bij een ongeval, waarbij de kans op een dodelijke afloop dubbel zo groot zou zijn als met een personenauto. Het is zeer de vraag of dat aan de bedrijfsauto’s zelf, of aan de bestuurders ligt. Drukte met of op het werp en het achterlopen op een bezorgschema kunnen ervoor zorgen dat bestelwagenbestuurders sneller afgeleid, opgefokt of moe zijn, met alle gevolgen van dien. Omdat een aanzienlijk deel van de bestelwagen-groei wordt veroorzaakt door de toename van het aantal internetwinkels met bijbehorende bezorgdiensten, vindt het grootste deel van de ernstige ongevallen bovendien binnen de bebouwde kom plaats. Over de hele linie zijn juist N-wegen het gevaarlijkst.

Veilig Verkeer Nederland roept bedrijven op om rijdend personeel bij de les te houden als het gaat om veiligheid, maar erkent ook dat dit niet altijd gaat. Zeker zzp-ers die ‘voor zichzelf’ rijden zijn naar verluidt lastig te bereiken met deze boodschap.