Compacte hatchbacks en stationwagens worden er niet populairder op in Europa, want mensen willen SUV’s. Van wat er nog over is in dit segment, blijkt Volkswagen echter meer dan de helft te leveren.

Eerder deze week leerden we dat de Volkswagen Groep zijn winst met 53 procent zag afnemen. Nu is er positiever nieuws met ‘Volkswagen’ en ’53 procent’, want de Duitsers blijken dat percentage van de compacte middenklasse in handen te hebben. Uit cijfers van Dataforce, aangehaald door Automotive News, blijkt dat het Golf-segment ook echt het Golf-segment is. De Volkswagen Golf is goed voor een eerste plek in deze klasse in Europa, gevolgd door de Skoda Octavia op 2 en de Toyota Corolla op 3. Op de vierde plek zit echter weer een product van Volkswagen – de elektrische ID3 – en ook de Cupra Leon, Seat Leon en Cupra Born schoppen het tot de top 10. Het gevolg: de Volkswagen Groep domineert dit deel van de Europese markt met een totaal marktaandeel van 53 procent.

Dat voor Volkswagen goede nieuws heeft overigens wel een zwart randje, want het is zeker geen feest in dit segment. Deze compacte klasse, waarvan 38 procent van de verkochte auto’s een stationwagen is, is namelijk flink kleiner aan het worden. Er is steeds minder vraag en als gevolg daarvan ook steeds minder aanbod, meldt Autonews. Dit jaar zijn er nog maar 34 modellen die tot deze klasse worden gerekend, in 2009 waren dat er nog 64. Eén van de bekendste verdwenen modellen is natuurlijk de Ford Focus, maar er zijn er veel meer. Over heel 2025 noteert vrijwel de gehele verkoop top 10 een daling in verkoopcijfers en in januari zouden er maar liefst 22 procent minder ‘lage’ C-segmenters zijn verkocht dan een jaar eerder. Ze worden steeds vaker vervangen door auto’s in die andere compacte klasse: compacte SUV’s.

Wie na dit verhaal wel trek heeft gekregen in een Golf, is trouwens niet de enige. De Golf staat ook steevast hoog in het rijtje met populairste occasions, maar dat zie je bij verkoop uiteraard ook weer terug. Wij zouden een late Golf 7 waarschijnlijk verkiezen boven een vroege Golf 8, dus zoek als je dat met ons eens bent in de jaren 2017 tot en met 2019. De Skoda Octavia is uiteraard ook als occasion een goed en ruim alternatief met dezelfde techniek, terwijl de Seat Leon van de Volkswagenproducten in deze klasse een net wat sportiever randje biedt. De Cupra Leon is daar de laatste jaren bijgekomen als nog sportiever en hoger gepositioneerd alternatief en kan inmiddels ook al voor minder dan 20 mille gevonden worden.