Meer dan 5.600 auto's afgebrand bij Franse protesten

Wekenlang was Frankrijk in de ban van rellen. In heel het land - en met name rond Parijs - gingen relschoppers en demonstranten de straat op om hun onvrede te uiten over het vermeende racisme van de Franse politie. De aanleiding was de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst, die overleed nadat een agent hem neerschoot. Ruim drie weken na het noodlottige incident is de rust (voorlopig) wedergekeerd in het land, dus is het tijd om de schade op te maken. Wat blijkt? De geschatte materiële schade overstijgt de €1 miljard, ruim 5.600 auto's werden in brand gestoken en nog veel meer raakten zwaar beschadigd.

Nu is dat voor wie all-risk verzekerd is en niet al te veel aan zijn auto hecht niet zo'n punt; het is vervelend, maar de verzekeringsmaatschappijen lossen het wel op. Voor hen die de auto slechts WA verzekerd hebben en minder koopkrachtig zijn, is de berokkende schade wél funest. Daarom stelt de Franse regering geld beschikbaar voor burgers met een laag inkomen (max. €27.606) die hun WA-verzekerde auto kwijtraakten tijdens de rellen. Zij kunnen een vergoeding van tot €4.601 (het bedrag wordt gebaseerd op de waarde van de verloren auto) aanvragen bij het 'Waarborgfonds voor schade door terrorisme en andere misdrijven'. Een passende compensatie, daar de gemiddelde WA-verzekerde auto in Frankrijk naar verluidt minder dan dat bedrag waard is.