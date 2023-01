Ruim 10 procent subsidiebudget elektrische auto al op

In slechts vier dagen is al meer dan 10 procent van het subsidiebudget dat voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto's is bestemd verbruikt. Niet getreurd, er is nog bijna €59 miljoen beschikbaar. Dat blijkt na een duik van AutoWeek in de cijfers.

Vanaf dinsdag 10 januari kun je weer subsidie aanvragen voor de koop of lease van een nieuwe en gebruikte elektrische auto. De totale subsidiepot is gevuld met €99,4 miljoen waarvan €67 miljoen beschikbaar is voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische auto. Na vier dagen is daar al €8,25 miljoen van aangevraagd (12,3 procent). Op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van tot €45.000 kun je een tegemoetkoming van €2.950 krijgen. Dat betekent grofweg dat er in vier dagen al voor bijna 2.800 nieuwe elektrische auto's subsidie is aangevraagd.

Niet getreurd natuurlijk. Er is namelijk nog €58,75 miljoen aan subsidiebudget voor de aanschaf of lease van een nieuwe EV beschikbaar. Dat bedrag is groot genoeg voor nog 19.915 subsidieaanvragen.

SEPP-subsidie voor tweedehands elektrische auto

Ook kun je dit jaar weer SEPP-subsidie aanvragen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto. De oorspronkelijke cataloguswaarde mag niet boven de €45.000 liggen. In 2023 is €32,4 miljoen subsidiebudget beschikbaar voor de aanschaf of lease van een elektrische occasion. Daar is in vier dagen €3,05 miljoen van vergeven (9,4 procent) en dus is er voor 1.525 tweedehands elektrische auto's SEPP-subsidie is aangevraagd.

Ben je in de markt voor een gebruikte elektrische auto? Ook dan hoef je niet te vrezen. Er is namelijk nog €29,35 miljoen aan budget over en dus kan er nog voor maar liefst 14.675 tweedehands EV's aanschafsubsidie aangevraagd worden.

Van €99,4 miljoen waarmee de totale subsidiepot dit jaar is gevuld, is in vier dagen al €11,3 miljoen van aangevraagd. Dat is - toevallig - 11,3 rocent. Er is in totaal nog voor €88,1 miljoen SEPP-subsidiebudget over.