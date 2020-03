Meer dan 1.500 Nederlanders reserveren Ford Mustang Mach-E

Het aantal reserveringen ligt volgens Ford hoger dan verwacht, want de importeur spreekt over “het eerste succes” van de Mustang Mach-E. De “meer dan 1.500” Nederlanders hebben allen vooruitlopend op de marktintroductie al € 1.000 geïnvesteerd in de elektrische Ford. In 450 gevallen gaat het om de exclusieve vierwielaangedreven First Edition. Deze versie is voor Nederland reeds uitverkocht. De prijs van de First Edition begon in Nederland bij € 70.940. Deze topversie van de AWD heeft een 98,8 kWh accupakket en komt 540 kilometer ver.

Het merendeel van de reserveringen ontvangt Ford echter voor de achterwiel aangedreven Mustang Mach-E met hetzelfde accupakket. Deze komt volgens Ford “tot wel 600 kilometer ver”. De meest gekozen kleuren zijn Shadow Black en Carbonized Grey. De basisprijs voor deze versie bedraagt in ons land € 58.075. Instappen in een Mustang Mach-E kan vanaf € 49.925. De standaard accu heeft dan een capaciteit van 75,7 kWh waarmee een actieradius van 450 kilometer haalbaar moet zijn.

De elektrische Ford is tot nader order nog steeds te reserveren. De levering staat voor het laatste kwartaal van dit jaar gepland. Of alle 1.500 klanten nog dit jaar hun auto krijgen, is niet bekend gemaakt.