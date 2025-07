Meer concrete details Skoda Epiq bekend

De Skoda Epiq laat nog wel even op zich wachten, maar Skoda doet alvast wat concrete details uit de doeken. De boel blijft grotendeels bij wat we eerder al verwachtten.

De Skoda Epiq moet zich straks gaan bewijzen tussen auto's als de Kia EV2 en Citroën ë-C3 Aircross en dat gaat hij doen met een vanafprijs van zo'n €25.000. Dat verwachte prijskaartje werd bij de onthulling van het studiemodel begin 2024 al gemeld en Skoda benadrukt dat nu nog maar eens. In die bijna anderhalf jaar tijd is er dus gelukkig nog geen noodzaak gezien om 'm toch wat hoger te prijzen.

Skoda meldt nu ook dat de verwachte maximale actieradius van de 4,10 meter lange Skoda Epiq op 'ruim 400 km' ligt. Dat is iets optimistischer dan wat wij onlangs nog verwachtten. Aan de andere kant rekenden wij toen nog op 490 liter bagageruimte, maar dat lijken de Tsjechen iets naar beneden bijgesteld te hebben. Skoda heeft het nu over 450 liter, al is dat nog altijd best riant voor dit segment.

Komend weekend gaan we uitgebreider in op de Skoda Epiq, inclusief illustraties van hoe de auto er waarschijnlijk uit komt te zien. Hierboven zie je de productieversie in zijn camouflagepak.