Meer bekend over auto's aan boord van Fremantle Highway

De Fremantle Highway, het grotendeels uitgebrande vrachtschip dat dagenlang boven Ameland dreef, is aangekomen in de Eemshaven. Nu komt de berging in een volgende fase en er wordt steeds meer bekend over de auto's die aan boord zijn.

Ze hadden naar Port Said in Egypte of naar Singapore moeten gaan, maar nu worden de auto's aan boord van de Fremantle Highway waarschijnlijk gelost in de Eemshaven. Althans, de eigenaar van het schip, Shoei Kisen Kaisha, wil dat het onbeschadigde deel van de lading eruit wordt gehaald. Dat meldt de topman van berger Boskalis volgens ANP. Het onbeschadigde deel? Jazeker. Het lijkt er wonder boven wonder op dat een deel van de auto's aan boord gespaard is gebleven. Het zou om zo'n 800 auto's gaan. "We hebben een inspectie gedaan vanaf dek vijf, het oprijdek. Daaruit bleek dat dek één tot en met vier redelijk onbeschadigd zijn. Maar naarmate je naar boven komt is het erger. Dek acht is heel zwaar beschadigd en deels ingestort. Dat geeft aan hoe fel de brand is geweest", zegt Peter Berdowski.

Aan boord van de Fremantle Highway zijn 3.784 auto's, waarvan 500 volledig elektrisch. Dat laatste heeft het onder controle krijgen van de situatie bemoeilijkt. Berdowski: "Het is een soort drijvende parkeergarage, alles zit dicht op elkaar. Een elektrische auto kun je niet blussen, alleen in water onderdompelen of het vuur laten uitbranden." Inmiddels wordt ook steeds duidelijker van welke fabrikanten de auto's afkomstig zijn. Er zijn modellen aan boord van Mercedes-Benz, de Volkswagen Group en volgens Automobilwoche een viercijferig aantal auto's van de BMW Group. Daar zitten niet alleen BMW's tussen, maar ook Mini's en zelfs een Rolls-Royce.

De schade aan de lading van de Fremantle Highway zou mogelijk oplopen tot rond de €300 miljoen, zo raamt een expert volgens Autonews. Als de onbeschadigde auto's van boord zijn, kan er mogelijk een preciezere schatting worden gedaan. De eigenaar wil dat het vrachtschip na het lossen van die auto's wordt geprepareerd voor verder transport. Dan kan op een andere plek het schip verder worden leeggehaald en gesloopt, of eventueel nog gerepareerd. Hoe lang het werk in de Eemshaven gaat duren, is nog niet helder. Het Korps Marine Brandweer staat in elk geval paraat om eventueel oplaaiend vuur te bestrijden.