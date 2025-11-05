Ga naar de inhoud
Meer auto's, maar minder kilometers per bestuurder sinds corona

6 procent minder dan in 2019

Spits, spitsuur, snelweg Amsterdam A10 Zuidas (ANP)

Nederlandse automobilisten reden vorig jaar gemiddeld bijna 6 procent minder kilometers dan in 2019, voordat de coronacrisis uitbrak. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Doordat het aantal auto' s op de Nederlandse wegen is toegenomen, werden er in totaal wel meer kilometers afgelegd. Volgens het CBS werd er in totaal bijna 122 miljard kilometer afgelegd, een stijging van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Vorig jaar bestond het Nederlandse wagenpark uit 9,9 miljoen auto's, vergeleken met 9,3 miljoen in 2019. Door deze groei werden er vorig jaar voor het eerst meer kilometers gereden dan voor corona.

"Voor de coronapandemie werden er bijna elk jaar meer autokilometers afgelegd. Tijdens de pandemie nam het aantal gereden kilometers sterk af, het totale aantal kilometers daalde in 2020 met 17,8 procent ten opzichte van 2019", aldus het CBS. Het aantal auto's bleef tijdens de coronaperiode volgens het statistiekbureau wel groeien.

Het CBS constateert ook dat bijna 80 procent van het totale aantal kilometers wordt afgelegd met auto's op naam van een particulier. Daarbij hebben huishoudens met hogere inkomens vaker auto's en rijden meer kilometers dan huishoudens met lagere inkomens.

