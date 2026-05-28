Een meegespoten baan over het dak, verticale of horizontale stoelbanen en twee soorten paardjes voor op het voorscherm: ook met de elektrische Ferrari Luce kun je alle kanten op. Al is het natuurlijk de vraag of dat hem kan redden…

Dat de Ferrari Luce voorlopig meer kritiek dan lof oogst, daar kan geen optie wat aan veranderen. Toch is het leuk om te zien wat er allemaal mogelijk is bij deze Ferrari, die net als ieder ander model gewoon in Ferrari’s configurator staat. Een verschil met veel andere modellen is ongetwijfeld wel dat je de Luce met voldoende geld gewoon kunt bestellen, terwijl dat bij een F80 heel wat minder vanzelfsprekend zal zijn. Iets met vraag en aanbod…

De vijfdeurs, vijfzits en volledig elektrische Luce zal in tenminste één opzicht een echte Ferrari zijn: ieder exemplaar is uniek. Daar zorgt de ellenlange optielijst wel voor, zelfs als het gros van de Luces ongetwijfeld in zwart of grijs de fabriek zal verlaten. Ferrari gaf bij de lancering zelf al wat interessante opties voor creatievere uitdossingen, namelijk het speciale ‘Giallo Luce’ (geel) en ‘Azzuro La Plata’ (babyblauw). Deze kleuren vormen samen het ‘Special’ kleurenpalet van de Luce, waar ongetwijfeld ook een speciale prijs bij hoort. Nu het daar toch over gaat: optieprijzen geeft Ferrari in de configurator niet, dus vandaag gaan we het niet over geld hebben.

In het standaard kleurenaanbod voor de Luce zitten acht relatief normale kleuren, waaronder ook een geel en uiteraard rood. Daarnaast zijn er nog zes historische Ferrarikleuren en negentien ‘Classic’ kleuren, met daarin met name de wat chiquere metallictinten. Met een diep donkergroen of donkerblauw krijgt zelfs een Luce inderdaad wat klassieks, maar dat blijft wel vrij beperkt. Het dak blijft namelijk altijd zwart en omdat chroom-achtige ornamenten bij deze moderne, gladde auto ook maar zouden misstaan, is die optie er logischerwijs niet.

In de configurator geeft Ferrari bij aanvang al een aantal ‘pre-configuraties’ ter inspiratie, die je als basis voor je eigen droom-Luce kunt gebruiken. Interessant is dat daar opties op staan die je als normale sterveling niet kunt selecteren, zoals de tamelijk bizarre turbinewielen in geheel grijs. Deze wielen hebben in de configurator altijd een ‘ring’ in zilvergrijs of geel, maar de geheel grijze optie bestaat dus ook. Overigens is de gele variant altijd geel, en dus niet afhankelijk van de gekozen carrosseriekleur. Dat kan wat gewaagde combinaties opleveren…

Bij dat altijd zwarte dak horen wat kanttekeningen, want er zijn hier wel degelijk keuzes te maken. Zo kun je het dak net als de wielkastranden en de onderranden van de voor- en achterbumper in carbon laten uitvoeren. Ook is de ‘rollbar’ achter de achterportieren, die uiteraard geen rollbar is en door Ferrari ‘Flying Bridge’ wordt genoemd, wel uitvoeren in carrosseriekleur. Dan loopt er een meegespoten baan van het ene achterscherm naar het andere, wat de auto toch een andere uitstraling geeft. Saillant detail: dit kan dan weer niet bij de Special-kleuren, dus het genoemde geel en blauw.

Het dak kan ook in glas worden uitgevoerd, maar dat panoramadak kan net als bij veel andere elektrische cross-overs (sorry, Ferrari) niet open. Ook voor de flanken van de auto is er een interessante keuze te maken. Net als bij andere Ferrari’s kun je opteren voor Ferrari-schilden op de voorschermen, maar er is ook een modernere en wellicht passender optie mogelijk. Dan wordt het beroemde paardje in het zwarte paneel op het voorportier gelaserd en komt het schild juist te vervallen. Het logo bovenop de achterklep kan naar keuze worden uitgevoerd als een klassiek-verchroomde badge, of als een in de carrosserie gestanst embleem.

Twee niveaus van privacy glass

Met de ruiten is wat bijzonders aan de hand, want dit is voor zover wij weten de enige auto waarbij donker privacy glass in twee niveaus kan worden besteld. Het gebruikelijke ‘alles achter de B-stijl’ is mogelijk, maar alleen de achterruit kan ook.

Van binnen is de variatie ook groot. Het kiezen van een ‘Main Interior Color’ beïnvloedt de stoelen en de inzetjes van de deurpanelen, maar dat is lang niet alles. Met ‘Cabin Color’ verandert de rest van het deuropaneel, de vloer en de onderste helft van de B-stijl-bekleding, het bovenste deel van het dashboard kan een andere kleur krijgen dan het onderste, de middenconsole kan in een aparte kleur worden uitgevoerd en de kleur van de ‘upper area’ heeft niet alleen gevolgen voor de hemelbekleding en raamstijlen, maar ook voor de bovenrand van het dashboard.

Daarbij is de keuze overigens wel beperkter dan voor de stoelen: lichtere tinten kunnen niet op het hemeltje, maar wel op de lagergelegen delen. Zelfs voor het stuurwiel en voor de achterkant van de stoelen kun je een aparte kleur kiezen, terwijl je meestal ook kunt kiezen tussen glad leer en Alcantara. Het sierpaneel op het dashboard kan in drie materialen worden uitgevoerd. Hout hoort daar overigens niet bij, want van dat soort klassieke fratsen wil deze moderne Ferrari uiteraard niets weten.

Met de stoelbekleding kun je veel meer dan alleen kleur kiezen. Stiksels zijn in een gigantisch aantal kleuren verkrijgbaar, de middenbaan kan in Alcantara of glad leer worden besteld en de ‘banen’ in dat gebied kunnen horizontaal of verticaal worden aangebracht. Stoelventilatie kan voorin, achterin of voor- en achterin worden besteld, separaat van elkaar. Volgens de configurator is dus ook alleen achter mogelijk, lekker raar. Als het om de gordels gaat, missen we overigens wel een beige-achtige tint: Luce-gordels zijn zwart, grijs, rood, geel of bruin.

Hoewel er dus genoeg valt te kiezen als het gaat om kleuren of wielen, is de keuze aan daadwerkelijke opties eigenlijk vrij beperkt. We noteren een verwarmd stuurwiel, een ‘suspension lifter’ om makkelijker over drempels te komen, garagedeuropeners en adaptieve koplampen. Er is ook een upgrade voor het audiosysteem en een 360-graden-camera en met zaken als eigen naamplaatjes en een passende kofferset kun je je Luce nog verder personaliseren. Dat moet daarmee zeker lukken, maar controversieel zou deze super-EV altijd blijven.

Het kan ook anders

Kan geen kleur of stikseltje jou van de Luce overtuigen? Dan ben je niet de enige. De occasionmarkt biedt zoals altijd uitkomst voor wie een mooi alternatief zoekt, zoals deze waanzinnige en eveneens relatief praktische FF uit 2012. Een EV met een Luce-achtige vorm vind je trouwens ook eenvoudig in de occasionhoek, want de basisvorm van de Luce doet ons denken aan die van de Jaguar i-Pace. Het nieuwste en duurste exemplaar is ook meteen prachtig uitgevoerd, en dat voor een fractie van de prijs van zo'n Luce.