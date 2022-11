McLaren ziet Porsche Taycan-rivaal wel zitten

McLaren vond in april dit jaar eindelijk een nieuwe topman in Michael Leiters, voormalig CTO van het bedrijf. Voor de aanstelling van Leiters was McLaren relatief lang een stuurloos schip, daar in oktober al bekend werd dat voormalig CEO Mike Flewitt zijn taken neer zou leggen. Onder Leiters dobbert McLaren niet langer stuurloos rond. Sterker nog, het roer gaat pm. In gesprek met het Engelse AutoExpress zegt Leiters dat hij in tegenstelling tot zijn voorganger géén elektrische hypercar aan het leveringsgamma van McLaren wil toevoegen.

Volgens de nog kakelverse topman is de technologie nog niet vergevorderd genoeg om een elektrische hypercar te ontwikkelen. In plaats daarvan zou McLaren zich volgens Leiters beter kunnen richten op een conventionelere EV. Leiters zegt van mening te zijn dat het noodzakelijk is voor McLaren om 'iets met zitplaatsen voor meer inzittenden' op de markt te brengen, en dat dat niet per definitie iets hoeft te zijn dat hoger op de poten staat. Helemaal uitsluiten dat het om een model met grotere bodemvrijheid gaat, doet Leiters echter niet.

Michael Leiters zegt het niet langer te accepteren dat McLaren "[...] een auto op de markt brengt dat nog niet uitontwikkeld was". Daarnaast geeft Leiters specifiek aan dat de kwaliteit van de auto's van McLaren voorheen ondermaats was. De topman geeft niet aan met welk merk hij een technologische samenwerking mee aangaat, maar zegt zich tegen AutoExpress wel te beseffen dat een dergelijke stap noodzakelijk is.