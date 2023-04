McLaren introduceerde deze week een nieuw model, de 750S. ‘Vernieuwd’ is in dit geval een betere term, maar evengoed resulteert zo’n introductie vaak in veel contact met de pers en dus in nieuws, direct naar ons of via anderen. In dit geval is dat niet anders. Automotive News Europe tekende uit de mond van een McLaren-dealer die een meeting bijwoonde op dat er wordt gewerkt aan een nieuwe auto in de zogenaamde ‘Ultimate Series’-modellenreeks van McLaren. Een echte hypercar dus. De tweezitter zou in verschillende opzichten zijn geïnspireerd door de Formule 1. Dat klinkt lekker wollig, al bewijzen auto’s als de Aston Martin Valkyrie en Mercedes-AMG One dat zo’n claim tegenwoordig beter gerechtvaardigd kan zijn dan ooit tevoren.

De aandrijving van het nieuwe hypermodel zou worden verzorgd door een geheel in eigen huis ontwikkelde V8 enerzijds, en elektromotoren anderzijds. Net als bij de eerste auto uit de Ultimate Series dus. McLaren zegt echter dat het nieuwe hybridesysteem maar liefst 70 procent lichter is dan het huidige, al kennen we momenteel alleen de veel minder extreme Artura (met V6) als hybride-McLaren.

McLaren onderscheidt in zijn aanbod drie modellijnen, waarvan de 'Ultimate Series' de extreemste is. Dat begon in 2013 met de McLaren P1. Na diens carrière werd de Ultimate Series opgesplitst in de extreme McLaren Senna en über-GT McLaren Speedtail, een razendsnelle en sierlijke driezitter met een extreem hoge topsnelheid. In 2019 volgde er een derde Ultimate-McLaren: de open McLaren Elva.

Naast de nieuwe extremist, die in 2026 moet verschijnen, zou McLaren ook werken aan een praktischer model. De vierzitter met vier deuren zou rond 2028 moeten verschijnen, maar verder dan dat gaat de informatie nu nog niet. De gedachtes gaan al snel uit naar een SUV-achtige en dat wordt gestaafd door eerdere geruchten. Die spraken over een ‘utility-type vehicle’, ofwel een breed inzetbaar voertuig, al zou er nog worden nagedacht over het exacte SUV-gehalte van dat model. Ferrari heeft met de Purosangue al laten zien dat tussenvormen op dit gebied mogelijk én soms wellicht zelfs wenselijk zijn, dus we wachten rustig af.