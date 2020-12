McLaren P1-opvolger 'Sabre' al te zien

De McLaren Sabre had al niet heel veel geheimen meer in petto qua uiterlijk. Onlangs dook AutoWeek namelijk al patenttekeningen van de nieuwe top-McLaren op. Ook dook de auto vorige week nog op als gecamoufleerd testexemplaar. Ergens ter wereld is iemand niet helemaal zorgvuldig geweest met beeld van de McLaren, want dankzij dit Instagramaccount is de Sabre nu al in zijn geheel te zien.

Zoals direct opvalt, is de Sabre qua ontwerp duidelijk een familielid van de Senna. De neus is wat minder extreem vormgegeven, maar de algehele vorm van de auto doet aan die geweldenaar denken. Ook hier zien we achteraan een betrekkelijk fors achterste en een immense spoiler. Tevens zitten bij de Sabre de uitlaten weer heel hoog in zijn achterste. Opvallend is het feit dat de achterlichten in de spoiler zijn verwerkt, dat geeft de auto een bijna LMP1-achtige aanblik. Overigens zagen we dat eerder al op de Ultimate Vision GT in 2017.

Hoewel McLaren ons met het uiterlijk niet echt meer kan verrassen, geldt dat nog wel voor de aandrijflijn. Tot op heden is slechts bekend dat de Sabre - net als de P1 - een hybride wordt. Het gerucht gaat dat de 825 pk sterke twinturbo V8 van de Senna GTR zijn weg vindt naar de Sabre, maar daarbovenop dus nog elektrosteun krijgt. Dan moet de 1.000 pk-grens al snel in beeld komen en wordt-ie waarschijnlijk krachtiger dan de P1. Enthousiastelingen moeten nog wel een tijdje geduld hebben, want ook al lijkt de onthulling redelijk nabij, de hypercar komt waarschijnlijk pas in 2025 op de markt.