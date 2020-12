McLaren: 'Opvolger P1 pas rond 2025 op de markt'

Het volgende model in de 'Ultimate Series' van McLaren komt pas rond 2025 op de markt. Dat bevestigt CEO Mike Flewitt in een interview met Autonews. De topman spreekt over 'de volgende generatie van de McLaren P1', dat duidt op een plug-in hybride hypercar.

McLaren gaat iets meer spreiding hanteren bij het uitbrengen van haar topmodellen. In 2018 kwam de Senna uit, dit jaar rolde de buitenissige Speedtail uit de futuristische fabriek en is het merk tevens begonnen met de productie van de Elva. Volgens Flewitt raakt de markt een beetje 'overbevolkt', wat de reden zou zijn om de lancering van het volgende Ultimate Series-model iets verder naar achteren te schuiven. De CEO laat al wel iets los over de volgende rangetopper: binnen McLaren noemt men het nog aan te kondigen model de 'volgende generatie P1'. Die hypercar krijgt zo goed als zeker een hybride aandrijflijn; Flewitt zegt namelijk dat alle 'significante lanceringen' van McLaren vanaf nu hybrides gaan zijn.

Hoe die P1-opvolger eruit gaat zien? Onlangs doken deze patentplaten op, die een aardige indicatie van het uiterlijk van de opper-McLaren geven. Die hypercar gaat mogelijk 'Sabre' heten, maar daarover heeft McLaren zelf nog niets losgelaten. De extreme bodykit die McLaren om de auto heen heeft gevouwen doet denken aan de Senna en diens GTR-broertje, maar ook aan extreme creaties als de Lamborghini Veneno. Eerder vermoedden we al dat de nieuwe hypercar de directe opvolger zou gaan zijn van de P1, iets dat Flewitt nu bevestigt. Of er in de plug-in hybride hypercar een V6 of V8 gelepeld wordt, is nog niet bekend.

De toekomst van McLaren

Het Britse verbod op de verkoop van nieuwe brandstofauto's van 2030 dwingt ook een kleine fabrikant als McLaren tot nadenken over de toekomst. Volgens Flewitt had McLaren in eerste instantie het jaar 2035 in gedachten als het kantelpunt voor EV's, dus het sportautomerk zal bepaalde ontwikkelingen moeten versnellen. De CEO zegt dus dat alle significante nieuwe modellen hybrides worden en dat McLaren per 2026 alleen nog maar hybrides in haar aanbod heeft. De eerste volledig elektrische McLaren volgt pas aan het eind van dit decennium, vanaf 2028.