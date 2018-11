McLaren kondigt Senna GTR aan

Eind vorig jaar voegde McLaren de Senna aan zijn line-up toe, een extreme inzending waarbij functionaliteit bij de ontwikkeling voorrang kreeg van fraaie lijnen. Het heftig bespoilerde gevaarte krijgt nu een nog heftigere versie: de Senna GTR.

De Senna GTR, die McLaren alvast schetst, is de niet-straatlegale circuitbroer van momenteel de meest hardcore McLaren ooit. Waar de Senna 800 pk en 800 Nm uit zijn 4,0-liter grote biturbo V8 perst, is de Senna GTR nog eens 25 pk sterker, maar die vermogenstoename is natuurlijk niet het enige verschil.

McLaren spreekt over de komst van uit de GT3-afkomstige ophanging een aangepast spoilerwerk dat goed is voor een maximale neerwaartse druk van 1.000 kilo, 200 kilo meer dan bij de reguliere Senna mogelijk is. De spoorbreedte is groter en de auto moet voor zijn klasse vederlicht zijn. De reguliere Senna legt 1.198 kilo in de schaal en is daarmee al geen vetklep te noemen.

Dit jaar liet McLaren in Genève al een prototype van de Senna GTR zien. Toen gaf het merk al aan 75 exemplaren te willen bouwen, exemplaren die nu daadwerkelijk komen maar allen al zijn vergeven. Het prijskaartje: 1,1 miljoen pond. De productie vangt aan zodra de laatste reguliere Sennas in september volgend jaar zijn gebouwd.