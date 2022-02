McLaren klaar voor Formule 1-seizoen 2022 met MCL36

De MCL36 is de auto die McLaren weer naar de derde plek - of hoger - van het constructeurskampioenschap moet helpen. Vorig jaar ging Ferrari er met de officieuze titel 'best of the rest' vandoor, terwijl McLaren in 2020 nog derde was bij de constructeurs. Dat vinden ze in Woking natuurlijk niet zo leuk. Net als de RB18, AMR22 en Haas VF-22 oogt ook de MCL36 iets afgeronder en heeft hij op het oog minder complexe aerodynamica dan zijn voorganger. De voorvleugel heeft grotere endplates, de vloer van de auto loopt taps toe naar achteren en de achtervleugel is wat forser en meer afgerond dan voorheen. De wielen meten voortaan 18-inch en zijn voorzien van wieldoppen. Opvallend is verder dat ondanks de bekende kleurencombinatie McLaren wel een heel nieuw ontwerp heeft voor de livery.

In hoeverre de gepresenteerde vorm straks ook terugkomt bij de wintertests en de seizoensstart, moet nog blijken. De teams komen voor die tijd namelijk dikwijls nog met updates die het ontwerp van de auto op detailniveau kunnen veranderen. Achterin de MCL36 ligt net als vorig jaar een 1,6-liter V6 van Mercedes-AMG, die wordt ondersteund door een MGU-K (kinetische energie naar elektriciteit) en MGU-H (die hitte omzet in elektriciteit). Die motor draait dit jaar net als de rest van het veld op E10-brandstof. Ook is de MCL36 door de nieuwe reglementen wat zwaarder dan zijn voorganger. Het minimumgewicht neemt namelijk toe van 752 kilo naar 795 kilo.

Hoe de kaarten dit jaar geschud zijn met de nieuwe reglementen blijft nog even koffiedik kijken tot de seizoensopening. In ieder geval handhaaft McLaren met Lando Norris (startnummer 4) en Daniel Ricciardo (startnummer 3) zijn coureurssamenstelling. Norris tekende onlangs zelfs bij tot 2025, wat het vertrouwen van McLaren in hem en andersom bevestigt. Ondertussen lijkt er voor de toekomst ook iets te borrelen tussen McLaren en de Volkswagen Groep: het is goed denkbaar dat Audi het team overneemt en vanaf 2026 de motor gaat leveren, als de nieuwe motorreglementen ingaan. Of dat scenario zich ook werkelijk gaat ontvouwen, is nu nog niet duidelijk. Vooralsnog ligt er in ieder geval nog geen deal op tafel.