McLaren 'Grand Tourer' beter in beeld

McLaren is begin vorige maand begonnen met het teasen van dit geheel nieuwe model. Daarmee belooft McLaren een hele andere weg in te slaan. Het merk hield zich uiteraard uitsluitend bezig met lichtgewicht sportwagens, maar de hashtag 'new rules’ op de zijkant van deze zogenoemde ‘Grand Tourer’ is een verwijzing naar het feit dat McLaren zich van een andere kant gaat laten zien. De officiële naam wordt later bekend gemaakt.

In vergelijking met de eerste teaser, verliest het model op de nieuwe platen veel van zijn camouflage. Zo leek de kont op de eerste plaat des-McLarens een vierkant geheel te worden, maar de nieuwe foto’s geven uitsluitsel. Het ronde geheel blijft, met twee achterlichten die in het koetswerk lijken te verzinken. Twee redelijk centraal geplaatste uitlaateindstukken sieren de achterbumper. De ontwerpers tekenen grote luchtinlaten in de voorbumper en achter de zijportieren. Specificaties van de via een middenmotor aangedreven Brit blijven wederom uit. We moeten het nog even met de oude uitspraken doen, waaruit blijkt dat McLaren voor de GT op DNA-jacht ging bij de in alle opzichten extreme Speedtail. De auto mengt volgens McLaren extreme prestaties met gebruiksgemak. Volgens de fabrikant komen we in mei meer te weten. Nog even geduld dus.