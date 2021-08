McLaren F1 levert miljoenen op

De McLaren F1 is misschien wel een van de meest tot de verbeelding sprekende supercars uit de jaren negentig. Een exemplaar van de ooit snelste auto ter wereld is tijdens een veilig voor een recordbedrag onder de hamer gegaan.

De in 1992 gelanceerde McLaren F1 mocht zich tot de Bugatti Veyron zich in 2007 aandiende de snelste productieauto ter wereld noemen. De dankzij een 6.1 V12 van BMW 627 pk sterke Engelse extremist heeft alleen al daardoor een bijzonder plekje op weten te eisen in de supercar-Hall of Fame. Het is dan ook niet verwonderlijk dat McLaren's F1 tijdens veilingen veelal voor miljoenen weggaan. Tijdens een veiling van Gooding & Company's, gehouden tijdens Monterey Car Week in Pebble Beach, is een McLaren F1 voor een recordbedrag van eigenaar gewisseld.

Iemand betaalde maar liefst $20.465.000, omgerekend €17.188.368, voor een in 1995 gebouwde McLaren F1 met slechts 390 kilometer op de klok. Niet eerder werd er zo'n hoog bedrag gevangen voor een McLaren F1. Eerder leverde een McLaren F1 nog $15,62 miljoen dollar op. Zelfs extreem zeldzame McLaren F1 LM is nooit voor meer geveild, in 2019 vond het duurste exemplaar ooit voor $19,8 miljoen een nieuwe eigenaar.

De nu voor ruim € 17 miljoen geveilde McLaren F1 heeft chassisnummer 029, maar is de 25ste straatversie van de McLaren F1 ooit gebouwd. De auto is gespoten in een unieke paarse kleur die Creighton Brown heet, vernoemd naar één van de hoge heren van McLaren Cars. In totaal heeft McLaren slechts 106 F1's geproduceerd.