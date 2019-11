Dit is de McLaren Elva

De naam Elva komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wie zijn klassiekers kent, weet dat Bruce McLaren in de jaren zestig furore maakte met de destijds revolutionaire McLaren-Elva, een afgeleide van de Group 7 racewagens van McLaren. Om een dergelijke welluidende, historische naam uit de mottenballen te halen moet je met serieus geschut komen. Of McLaren dat hier doet? Oordeel zelf.

De nieuwe McLaren Elva is de volgende stap in de Ultimate Series, de hoogste tak van de familie, voor wie een gewone McLaren te gewoon vindt. Eerder zagen we in de folder de P1, de Senna en de Speedtail. De auto op de vierde pagina geldt als de lichtste straatauto ooit van McLaren en is dan ook de vierwiel-verpersoonlijking van de aloude wijsheid less is more. Aardse zaken als een dak, zijruiten en zelfs voorruit zijn weggelaten. Dat zagen we eerder bij onder meer de Stirling Moss, maar wie in die auto ook maar iets om zijn tanden gaf, deed er goed aan een integraalhelm te dragen. Dat mag in de Elva natuurlijk ook (de bagageruimte is zelfs zo vormgegeven dat er precies twee helmen in passen), maar het hoeft niet.

Dankzij een buitengewoon vernuftig ontwerp, Active Air Management System (AAMS) genaamd, wordt de luchtstroom altijd zo geleid dat je als inzittende wel de sensatie, maar niet de ongemakken van het ultieme open rijden ervaart. Niet onder de indruk? Dan kun je als optie toch een voorruit nemen, al moet je je dan wel afvragen of je straks nog veel indruk maakt bij de Elva-club.

Waarom zou je ook? McLaren belooft een koepel van rust, die zich door een ingenieus stelsel van kleppen en kanalen bij elke snelheid weet te handhaven. Uiteraard wordt aerodynamica ook ingezet om de rij-eigenschappen te optimaliseren. Een enorme achtervleugel past steeds zijn hoogte en hoek aan en dient bovendien indien nodig als luchtrem.

Het oog wil ook wat en op dat gebied draait alles om blurred boundaries: een principe waarbij de grenzen tussen in- en exterieur zijn vervaagd. Beide lopen zo veel mogelijk naadloos in elkaar over. De bovenkanten van de portieren vloeien door naar het interieur en de vorm waarmee de koets rond de inzittenden 'vloeit' moet ze, hoe blootgesteld ook aan de elementen, toch een beschut gevoel geven.

De bestuurder heeft bedieningsorganen voor zich, waarvan de meest essentiële met de handen aan het stuur bediend kunnen worden. Secundaire zaken verlopen op het centrale scherm en bedieningsknop. Daar vind je navigatie, een achteruitrijcamera, McLaren Track Telemetry en zelfs klimaatcontrole. Het scherm staat op een koolstofvezel zuil en is naar de bestuurder gedraaid.

McLaren trakteert de kopers op een nieuwe stofje, Ultrafabric genaamd. Het houdt de inzittenden vast op de stoel, ademt en bestaat uit vier synthetische lagen, waardoor het slijtvast en vochtbestendig is. Een audiosysteem is niet standaard (want gewicht), maar is zonder meerprijs bij te bestellen. Dat geldt ook voor ander wielen.

Naar goed McLaren-gebruik (sinds 1981) is ook de Elva volledig opgetrokken uit koolstofvezel. Je zou het bijna vergeten met zoveel superlatieven, maar dat alles moet natuurlijk ook nog een duwtje in de rug krijgen. Daartoe is de Elva voorzien van een vierliter V8 twin turbo die 815 pk en 800 Nm levert. De motor is sterk verwant aan die van de Senna en de Senna GTR met zijn dry sump en lichtgewicht componenten. Hij drijft de achterwielen aan via een zeventraps automaat met launch control. Daarmee zit je binnen 3 seconden op de 100 km/h, en in 6,7 seconden op de 200 en dat is dan weer genoeg om je Senna-rijdende buurman rode konen te bezorgen.

Overtuigd? Dan hoeven we het eigenlijk alleen nog maar over de prijs te hebben. In Nederland komt de Elva er vanaf € 1.774.745, maar dat is dan wel inclusief belasting. En dan moet je nog rennen ook, want net als de andere derivaten van de Ultimate Series is de oplage beperkt tot 399 stuks wereldwijd.