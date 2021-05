McLaren belicht nieuwe V6 van Artura

Tegenover diverse media, waaronder AutoWeek, licht McLaren de Artura nog eens toe en dan in het bijzonder de nieuwe V6. Die 3,0-liter twinturbo perst er in de Artura (exclusief elektrische ondersteuning) maar liefst 585 pk en 585 Nm uit. "195 pk per liter, dat is een heel hoog vermogen. Alleen de Senna en de Elva zijn in verhouding krachtiger," aldus Richard Jackson, hoofdverantwoordelijk voor de aandrijflijnen bij McLaren. "Het doel was om het gewicht zoveel mogelijk te beperken. Dat was haast een obsessie. Ook de lengte moest zoveel mogelijk beperkt blijven, want er moest genoeg ruimte overblijven voor de elektromotor." Dat is aardig gelukt, de V6 is namelijk 2 centimeter korter dan de V8 die je vindt in de McLaren 720S. Ook is-ie 4 centimeter lager. Met 160 kilo is de V6 ook echt vederlicht, maar liefst 50 kilo lichter dan de V8.

Dat gaf McLaren dus voldoende ruimte om de elektromotor toe te voegen: een nieuw ontwikkelde unit die voor 95 pk en 225 Nm extra vermogen zorgt. Wederom zorgde McLaren's 'obsessie' om de Artura zo licht mogelijk te maken voor een uitdaging, want een elektromotor is voor z'n formaat vaak vrij zwaar. "Deze elektromotor is bijna half zo zwaar als die in de P1 en de Speedtail," vertelt Sunoj George, hoofd van McLaren's elektrificatie-afdeling, trots. De elektromotor zorgt niet alleen voor een stoot extra kracht en een wat gunstiger brandstofverbruik, maar ook voor een enorm snelle respons als je het gaspedaal intrapt. Een vermogensgat onderin wordt hiermee namelijk grotendeels weggenomen. "Al 0,6 seconden nadat je het gas intrapt, is er 750 Nm koppel aan te spreken," aldus productmanager Thomas Taylor. Daarnaast is het volgens de huidige verwachtingen ook mogelijk om tot 30 km volledig elektrisch te rijden met de Artura. De topsnelheid in volledig elektrische modus is maximaal 130 km/h.

Een belangrijk nadeel van een V6 ten opzichte van een V8 is volgens liefhebbers het geluid. Dat weet McLaren ook, dus ook daar zegt het aan gewerkt te hebben. "De uitlaten zijn zo gestrekt mogelijk om het geluid mooi naar buiten te laten komen. Ook zit er na de demper nog een resonator om het nog mooier te laten klinken," aldus Richard Jackson. In onderstaande video hoor je de V6 van de Artura in actie, dus oordeel zelf of het gelukt is: