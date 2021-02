McLaren Artura: nieuwe hybride supersporter

De complete Sports Series kan inpakken, de Artura is opgestaan. Die gooit de volledige basis van zijn voorgangers overboord. Hij is gebouwd rond McLarens compleet nieuwe koolstofvezel basis,die voluit McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) heet. Deze slechts 82 kilo wegende basis is volledig toegespitst op hybride modellen. Inderdaad, de Artura is een hybride.

Maar niet zomaar één. Na de machtige P1 is het de tweede plug-in hybride (en na de Speedtail dus de derde hybride) van het merk. Achter de voorstoelen ligt een compleet nieuwe krachtbron, een 3,0-liter twinturbo V6 die 585 pk en 585 Nm sterk is. Die zescilinder werkt samen met een 95 pk en 225 Nm krachtige elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt een imposante 680 pk en 720 Nm, dat via een nieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling en McLaren's eerste elektronisch aangestuurde differentieel over de achterwielen wordt verdeeld. Daarmee blaast de slechts 1.498 kilo zware Artura de krachtigste incarnatie van de vorige Sport Series, de 620 pk sterke 620R, loeihard voorbij.

De cijfers liegen er dan ook niet om. De McLaren Artura schiet in exact 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Indrukwekkender: hij heeft na 8,3 seconden al de 200 km/h op zijn digitale snelheidsmeter staan en wie in totaal 21,5 tellen geduld heeft, knalt met een snelheid van 300 km/h over het asfalt. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 330 km/h terwijl de toerenbegrenzer er pas bij 8.500 tpm in klapt. De P1 was de eerste McLaren die ook elektrische meters kon maken, al was de actieradius met zo'n 10 kilometer behoorlijk beperkt. De Artura kan dankzij het 7,4 kWh accupakket zo'n 30 kilometer volledig elektrisch afleggen. In 2,5 uur laden is het pakket weer tot 80 procent van z'n kunnen vol te pompen met stroom, erg rap gaat dat dus niet. De gasrespons van de Artura is volgens McLaren dankzij de hybride genen directer dan die van welk ander model van het merk.

Het complete hybride systeem legt slechts 130 kilo in de schaal. Let wel, dit is inclusief het 88 kilo wegende accupakket. De nieuwe V6 is met zijn gewicht van 160 kilo overigens 50 kilo lichter dan de V8 die hij vervangt. De turbo's van de zescilinder zijn weggewerkt tussen de twee cilinderbanken, wat het zwaartepunt ten goede komt. Interessant: de automaat heeft zelf geen mechanische 'achteruit'. Je kunt de Artura wel in 'R' zetten om de elektromotor in omgekeerde richting te laten draaien. De wielbasis van de Artura is 3 centimeter korter dan die van zijn voorgangers.

Dat McLaren op meer vlakken met zijn tijd meegaat, bewijst de Artura eigenlijk met elk aspect. McLaren geeft de nieuwkomer een compleet nieuwe achterwielophanging, een gewijzigde elektro-hydraulische stuurinrichting en Proactive Damping Control. De Artura beschikt zelfs over adaptieve cruisecontrol, compleet met stop&go-functie, heeft automatisch grootlicht en verkeersbordherkenning.

Ook het binnenste van de 4,54 meter lange Artura lijkt in niets op dat van zijn voorgangers. Zo futuristisch als in de Speedtail oogt het interieur niet, maar met zijn nu van de middenconsole losgebikte 8-inch infotainmentsysteem waarin tal van functies zijn weggewerkt, oogt het geheel helemaal actueel. De elektronische architectuur van de Artura maakt het zelfs mogelijk dat er op termijn Over-The-Air (OTA)-updates beschikbaar komen. Een opvallende verschuiving: de knop om tussen de verschillende rijmodi te veranderen, is voortaan een draaiknop die in de overkapping van het digitale instrumentarium is geplaatst.

Over het design kunnen we kort zijn: de Artura is weer typisch een McLaren. De auto vertoont duidelijk overeenkomsten met de 720S, maar ook met luxebroer McLaren GT. De portieren openen zich weer - zoals vanouds - op bijzondere wijze naar voren. Een praktisch puntje: de bagageruimte bedraagt slechts 150 liter. Wie meer wil meenemen, zal dus toch moeten uitwijken naar de GT.

Een Nederlandse vanafprijs is er nog niet. In het Verenigd Koninkrijk gaat de Artura zo'n £ 182.500 kosten. Daarmee nestelt de nieuwkomer zich tussen de aldaar £ 163.000 kostende GT en £ 219.500 kostende 720S.

Sports Series

McLarens Sports Series fungeert onder de Ultimate Series en Super Series als de 'instapklasse', al moet je die term natuurlijk met een stevige korrel zout nemen. Het Sports Series-gamma bestond aanvankelijk alleen uit de in 2015 gelanceerde 570S, die kort na zijn introductie de speciaal voor China bestemde 540C onder zich kreeg. Later kwam daar de 570S Spider bij, maar ook daarbij zou het niet blijven. Zo presenteerde McLaren in 2018 met de 600 LT de overtreffende Long Tail-variant van de 570S, die op zijn beurt ook een opengeknipte Spider-versie naast zich kreeg. De ultieme incarnatie van de Sports Series was de 620R, de straatlegale variant van de 570S GT4-raceauto die eind 2019 zijn debuut maakte. Wat alle Sports Series met elkaar gemeen hadden? Ze waren stuk voor stuk gebouwd rond dezelfde koolstofvezel monocoque en hadden allemaal een variant van de machtige twinturbo 3.8 V8 achter de voorstoelen liggen, die het in de 620R zelfs tot 620 pk schopte. Reken er in ieder geval dus maar op dat de Artura nog diverse broertjes en zusjes krijgt.