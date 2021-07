McLaren 765LT Spider onthuld

Wie een McLaren Senna wat te ver vindt gaan en juist weer meer in huis wil halen dan een 720S, is op de 765LT aangewezen. Zoals de naam al zegt: een 765 pk sterk monster met een langere achterkant dan die van de 720S. De Longtail is van zichzelf al iets bijzonders, want de 4.0 biturbo V8 schiet 'm vanuit stilstand in slechts 2,8 seconden naar 100 km/h, in 7,2 seconden naar 200 km/h en wie nog harder wil, kan tot 330 km/h door accelereren. De McLaren 765LT krijgt nu gezelschap van een al net zo exclusieve open variant: de 765LT Spider.

Het meest bijzondere is dat de open versie van de 765LT volgens McLaren in staat is om dezelfde cijfers neer te zetten als de reguliere versie. Dat plaatst hem direct in een behoorlijk exclusief clubje van de allersnelste cabriolets ter wereld. Dat de 765LT Spider dat kan, komt volgens McLaren onder meer door de minimale gewichtstoename ten opzichte van de gesloten variant. Slechts 49 kilo kwam erbij. Dat komt onder meer door gebruik van lichter glas en een nieuw titanium uitlaatsysteem. De weegschaal tikt daarbij door uitbundig gebruik van koolstofvezel slechts 1.388 kilo aan als je de 765LT erop parkeert. Dat vertaalt zich naar 598 pk per ton.

Een bloedsnelle cabriolet slaat natuurlijk een modderfiguur als het openen en sluiten van het dak vervolgens heel langzaam gaat. Wat dat betreft heeft McLaren gelukkig prima werk geleverd. Het volledig uit koolstofvezel opgetrokken dak van de 765LT Spider is in 11 seconden te openen of te sluiten en dat kan tot een snelheid van 50 km/h.

Net als de dichte versie houdt McLaren het bij 765 exemplaren van de 765LT Spider. Die worden leverbaar vanaf omgerekend €363.100 (Britse prijs).