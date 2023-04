McLaren 750S doet 720S vergeten: 750 pk op 1.200 kilo

Nog altijd onder de indruk van de 720S die McLaren in 2017 presenteerde? Dan ga je smullen van deze nieuwe McLaren 750S. Die is in elk opzicht een tandje beter.

De McLaren 720S vindt opvolging in deze 750S en hij is er direct als coupé en als open Spider. Maar om een volledig nieuw model gaat het overigens niet. Feitelijk hebben te aken met een gemoderniseerde versie van de McLaren 720S die zes jaar geleden zijn debuut maakte. Grofweg 30 procent van de onderdelen is echter volledig nieuw.

De McLaren 750S heeft net als de 720S een uit koolstofvezel opgetrokken basis waar hij rond is gebouwd. Hij legt onderaan de streep 30 kilo minder dan de 720S in de schaal. Achter de voorstoelen ligt net als in de 720S een 4.0 V8, maar die machine is in de 750S een stukje krachtiger. Zijn modelnaam verraadt het formaat van zijn spierballen: 750S en 800 Nm. Die krachten vinden hun weg via een zeventraps automaat met nieuwe bakverhoudingen naar de achterwielen. Hoe snel de 750S is? Snel. Het model sprint in 2,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h en beukt in slechts 7,2 tellen naar de 200 km/h. De open McLaren 750S Spider is 49 kilo zwaarder dan de dichte versie en heeft voor 0-200-sprint slechts 0,1 seconde langer nodig.

McLaren heeft de aerodynamica verbeterd, wat de 750S volgens de Engelsen meer downforce en een betere balans moet opleveren dan de 720S. Meer technisch nieuws? Zeker. De spoorbreedte voor is met 0,6 centimeter vergroot en McLaren geeft de 750S nieuwe dempers en ProActive Chassis Control III. Het systeem dat de neus van de 750S omhoog laat komen - handig bij verkeersdrempels - werkt sneller dan ooit. In 4 tellen gaat de neus van zijn laagste naar hoogste stand. Bij de 720S duurde dat tafereeltje 10 seconden. De 750S heeft standaard uit koolstofvezel opgetrokken kuipstoelen en de lichtste wielen die McLaren ooit onder een productiemodels schroefde.

Zijn er ook uiterlijke wijzigingen? Zeker. De McLaren 750S heeft een nieuwe voorbumper en de openingen rond de koplampen zijn iets anders van vorm en iets kleiner. Ook aan de achterzijde valt de 750S van de 720S te onderscheiden. De twee knalpijpen van elkaar afstaande knalpijpen worden namelijk vervangen door centraal in de bips geplaatste exemplaren. Daarbij wordt ook het achterdek licht gewijzigd.

In het binnenste past McLaren de overkapping van het digitale instrumentarium aan, er komen nieuwe materialen beschikbaar en het scherm achter het stuurwiel en het exemplaar in de middenconsole is aangescherpt. Op termijn komt er van de 750S waarschijnlijk een krachtiger LT-versie.