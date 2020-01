McLaren 720S Spider verbouwd door Novitec

In het najaar van 2018 stelde Novitec voor het eerst een N-Largo-pakket voor een McLaren voor aan de wereld. De tuner, gevestigd in het Zuid-Duitse Stetten, vervaardigde eerder gelijknamige tuningpakketten voor Lamborghini’s en Ferrari’s. De strekking van zo’n behandeling: maak de auto lager, breder, luider en krachtiger.

Nu is, na de reguliere 720S, de 720S Spider aan de beurt. Vooralsnog geeft Novitec alleen beelden van de auto vrij en blijven de specificaties nog onbekend. We verwachten echter dezelfde tuning als diens dichte broertje ontving. Dat resulteert in een vermogen van 791 pk en 863 Nm koppel. Daarmee moet de dichte 720S N-Largo van 0 naar 200 km/h kunnen sprinten in 7,5 seconden: 0,3 seconden vlotter dan een standaard 720S.

Of de topsnelheid ook groeit door de vermogenstoename, is niet duidelijk. Meestal betekent meer vermogen een hogere piek, maar zoals genoemd is verbreding ook onderdeel van het N-Largo-pakket (N-Largo, to enlarge… vergroten, dus). Aan de voorkant is hij 6 cm breder dan de reguliere 720S en aan de achterkant zelfs 13 cm. Hierdoor zou de auto zo maar meer last kunnen hebben van de luchtweerstand.

De bodykit van Novitec is volledig opgetrokken uit koolstofvezel en wordt in zeer beperkte oplage gemaakt. Beide factoren bewegen de tuner ertoe een flink bedrag te vragen voor het pakket, maar ook de precieze vraagprijs blijft nog onbekend. Mocht je ervan gecharmeerd zijn, dan moet je opschieten; de N-Largo-kits voor de reguliere 720S zijn volgens de website van het bedrijf namelijk al uitverkocht en we verwachten geen hogere productiecijfers voor de Spider.