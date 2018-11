McLaren 720S Spider geeft teken van leven

De auto die je hier ziet is namelijk de open versie van de McLaren 720S Spider, ofwel de open versie van McLarens in 2017 gelanceerde ‘Super Series’-model. Aan de buitenkant is er weinig te zien van de beweegbare dakconstructie en dat was ongetwijfeld precies te bedoeling. Het opvallendste verschil is uiteraard boven de voorruit te vinden. Waar de naad die daar loopt bij de coupé in het midden onderbroken is en de vleugeldeuren omlijnd, gaat de kier hier over de gehele breedte door. Het dak zal net als bij voorgangers 650S Spider, 675LT Spider van de harde soort zijn. Ook de kleinere 570S heeft een klapdak dat in twee delen in het achteronder verdwijnt. De open McLaren 720S wordt op 8 december onthuld.

De middelste modellijn van McLaren wordt met de komst van de open verdubbeld, later volgt er ook nog een snellere Longtail-variant en ongetwijfeld ook een open versie van die auto. De nieuwkomers zijn onderdeel van het ‘Track25’-plan, waarin McLaren eerder dit jaar beloofde om voor 2025 met maar liefst 18 nieuwe modellen of modelvariaties te komen. Onlangs zagen we bijvoorbeeld ook al de bizarre Speedtail, een hyperexclusieve driezitter die in de Ultimate Series thuishoort.