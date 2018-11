McLaren 720S N-Largo gepresenteerd

Met de Senna heeft McLaren een ietwat omstreden vormgegeven, maar buitengewoon capabele supercar op de weg gezet. Vorm is ondergeschikt aan functie, luidde McLaren's filosofie tijdens de ontwikkeling van het model. Tuner Novitec stort zich op de 720S en injecteert het model met wat Senna-DNA.

Deze tot 15 stuks gelimiteerde 720S N-Largo, zoals de creatie heet, is een 720S die een bodykit draagt waardoor met name de voorzijde van de 720S nu sterke overeenkomsten vertoont met die van de Senna. De heftig ogende bodykit maakt de auto aan de voorzijde 6 centimeter en aan de achterzijde zelfs 13 centimeter breder dan een reguliere 720S. Novitec legt de 720 S 3,5 centimeter dichter boven het asfalt en neemt zelfs de 4,0-liter grote biturbo V8 onder handen. De van nature 720 pk en 770 Nm sterke achtcilinder is na Novitec's krachtkuur goed voor 791 pk en 863 Nm koppel. Daarmee is een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 2,7 tellen achter de rug. Het origineel heeft 2,9 tellen voor dezelfde klus nodig. Waar de standaard-720S in 7,8 seconden in 7,8 seconden en snelheid van 200 km/h bereikt, is dat bij de 720S N-Largo al na 7,5 seconden het geval.