McLaren 720S GT3X gaat de reglementen voorbij

McLaren presenteert een op circuitgebruik gerichte 720S die z'n wortels in de racerij heeft: de 720S GT3X. Die gaat verder dan de raceversie waarop hij is gebaseerd.

McLaren heeft z'n GT3-racer bij de kladden gepakt, nog scherper gemaakt en op een exclusieve bestellijst geplaatst. Dat is kort gezegd hoe je deze GT3X moet zien. De 720S GT3-racer is natuurlijk gebonden aan door de FIA afgebakende reglementen, maar dat belet McLaren niet om er een versie van te maken die nog een stapje verder gaat.

Net als bij het circuitmonster dat als basis diende, zien we een flink pakket aan aerodynamische extra's om de auto extra tegen het asfalt te drukken. Daarbij is de GT3X net als de officiële raceauto een flink stuk lichter dan de reguliere 720S: 200 kilo om precies te zijn. Een groot verschil met de gehomologeerde GT3 is dat deze GT3X maar liefst 200 pk meer vermogen uit een speciaal voor deze versie aangepaste 4.0 biturbo V8 trekt, dezelfde 720 pk die de straatlegale 720S in de schaal legt. Overigens kun je met een speciale 'push-to-pass'-knop tijdelijk nog zo'n 30 pk extra uit het blok halen. Met zijn lagere gewicht heeft de GT3X daarom natuurlijk een heerlijke verhouding tussen vermogen en gewicht: bijna 600 pk per ton. Hoe snel hij daarmee precies is, meldt McLaren helaas niet, maar reken op een acceleratie van 0 naar 100 km/h in pakweg 2 seconden.

De grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken 720S GT3X is ontdaan van tal van zaken in het interieur voor de eerdergenoemde gewichtsbesparing, heeft een voor racerij aangepaste ophanging, extra krachtige remmerij en staat op met Pirelli P Zero's omhulde wielen. Uiteraard is er onder meer ook een rolkooi aanwezig. Zoals gezegd worden er maar 11 exemplaren van deze voor track days bestemde 720S GT3X gebouwd. Wat de ongetwijfeld schatrijke racefanaten ervoor moeten neerleggen, laat men uit beleefdheid ook achterwege.