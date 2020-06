Mazda pakt wereldwijde productie weer op

Terwijl in Europa na de corona-lockdown langzaam maar zeker het werk weer wordt opgepakt, staan productiebanden elders op de wereld nog deels of helemaal stil. Mazda zegt dat daar wat het merk betreft voor eind juli verandering in moet komen.

Voor eind juli moeten alle Japanse fabrieken van Mazda weer op volle toeren draaien. Dit houdt in dat er zowel overdag als ’s nachts weer zal worden gewerkt. Mazda maakt deze keuze op basis van de ontwikkelingen op het gebied van de aanlevering van voorraden en de vraag bij dealers. Per 1 juli zullen twee fabrieken in Hiroshima en één in Yamaguchi weer opengaan. In de andere fabriek in Yamaguchi zal op 27 juli het werk weer worden opgepakt.

Met zijn fabrieken elders in de wereld is Mazda iets terughoudender. De fabrieken in Mexico en Thailand zullen voorlopig op halve krachten blijven draaien. In vergelijking met vorig jaar zal het Japanse productievolume op zo’n 80 procent moeten uitkomen. Wordt dit gecombineerd met de productie in Mexico en Thailand, dan zal in juli in vergelijking met juni van dit jaar 150 procent meer worden geproduceerd.