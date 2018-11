Mazda noteert opnieuw verkooprecord

Een jaar geleden konden we melden dat Mazda een recordgoed halfjaar achter de rug had. De geschiedenis herhaalt zich, want het oude record is in de eerste helft van het huidige boekjaar gesneuveld.

Met een wereldwijde verkoop van 796.000 auto’s in de eerste helft van het boekjaar 2018-2019 heeft Mazda 1,7 procent meer verkocht dan in de periode die vorig jaar ook al voor blije gezichten zorgde. Mazda noemt zelf de grote vraag naar de cross-overs van het merk en de introductie van verschillende vernieuwde modellen als belangrijke oorzaken van het succes. Zo werden de 6, CX-3 en MX-5 strakgetrokken en van nieuwe versies voorzien.

In de tien ASEAN-landen in Zuidoost-Azië steeg de verkoop in het halfjaar tussen 1 april en 1 september het hardst en noteerden Mazda een groei van maar liefst 28 procent. De regio was daarmee goed voor 66.000 verkochte auto’s. In thuisland Japan gingen 103.000 auto’s over de toonbank en was er 6,7 procent groei, terwijl de verkoop in Noord-Amerika met 1,6 procent steeg naar 222.000 exemplaren. Europeanen kochten in totaal 135.000 nieuwe Mazda’s, waardoor er 2,4 procent vaker een sleutel met het M-beeldmerk werd overhandigd. Met name in Spanje deden de Japanners goede zaken: de importeur daar mocht een groei van 17 procent rapporteren.

Met deze cijfers komt Mazda uit op een omzet van 13,3 miljard en een operationele winst van 237,7 miljoen. Helaas is er niet alleen maar goed nieuws te melden, want ondanks de gerealiseerde groei stelt Mazda z’n verkoopverwachting voor het gehele jaar naar beneden bij. Dat komt volgens het merk doordat verschillende Japanse fabrieken het werk tijdelijk hebben moeten neerleggen na overvloedige regenval. Van het verwachte totaal zijn daarom 44.000 auto’s afgehaald, waardoor nog 1.617.000 exemplaren overblijven.