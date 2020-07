Mazda noteert flink kwartaalverlies

Procentueel gezien zakte de Europese verkoop van Mazda het hardste in. Vergeleken met het eerste verkoopkwartaal uit het voorgaande boekjaar noteert Mazda een terugloop van 58 procent. Dit komt doordat slechts 28.000 Europeanen een nieuwe Mazda kochten. Slechts 1,1 procent van de nieuw verkochte auto’s in die periode in Europa is een Mazda.

De Noord-Amerikaanse markt is de grootste voor Mazda, maar ook daar is de verkoop logischerwijs teruggelopen door de coronacrisis. In totaal gingen 81.000 Noord-Amerikanen over tot aankoop van een nieuwe Mazda: 19 procent minder dan een jaar eerder. Ook in thuisland Japan gaat het er niet al te best aan toe: 26.000 nieuwe auto’s zijn daar tussen 1 april en 30 juni verkocht (-34 procent).

Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat Mazda zijn nieuwe boekjaar begint met een omzet van omgerekend € 3,2 miljard. Het operationele verlies bedraagt hierdoor € 380,4 miljoen, het nettoverlies ligt nog iets hoger op € 560,4 miljoen. Nu de fabrieken weer mogen draaien, durft Mazda voorzichtig een voorspelling te doen voor de rest van het jaar. In dit hele boekjaar hoopt Mazda in totaal 1,3 miljoen auto’s te verkopen waarvan 196.000 exemplaren voor in Europa bedoeld zijn. De omzet moet uitkomen op € 23,8 miljard waarbij het verlies naar verwachting € 750 miljoen bedraagt.