Mazda: 'Elektrische auto met groot bereik heeft niet de toekomst'

Mazda doet dingen graag anders dan andere autofabrikanten. Zo heeft het met zijn Skyactiv-X-machines innovatieve benzinemotoren ontwikkeld en heeft het met de MX-30 R-EV een eigenwijze plug-in hybride waarvan de verbrandingsmotor een kleine rotatiemotor is. Het EV-aanbod is met enkel de Mazda MX-30 behoorlijk beperkt en dat is ook nog eens een EV met een relatief beperkte actieradius. Het lijkt er ook niet op dat Mazda heilig overtuigd is van elektrische auto's met een grote actieradius. In ieder geval niet als we naar de woorden van de CEO van de Amerikaanse tak van Mazda luisteren.

De topman van Mazda USA Jefrrey Guyton zegt tegen Green Car Reports namelijk dat consumenten nu nog EV's willen die minimaal zo'n 500 kilometer ver kunnen komen, maar dat dat in de toekomst anders ligt. Volgens Guyton komen consumenten die al EV-ervaring hebben en op zoek zijn naar een vervanger van hun eerste elektrische auto erachter dat ze een bereik van 480-500 kilometer of meer helemaal niet nodig hebben. Dat zou onder meer komen doordat de laadinfrastructuur steeds beter wordt en ook het laden zelf steeds sneller zal gaan.

Bovenstaande betekent echter niet dat Mazda geen nieuwe elektrische modellen ontwikkelt en ook niet dat daar geen auto's tussen zitten met een grote actieradius. Mazda investeert namelijk behoorlijk in elektrificatie en komt tot en met 2025 met drie nieuwe elektrische modellen op het SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture. Dat is een basis die niet alleen voor EV's is bestemd. Later komt Mazda ook met een speciaal voor elektrische auto's bestemd platform: de SkyActiv EV Scalable Architecture heet.