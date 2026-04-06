Wat als je als designer ineens moet werken met een auto die eigenlijk al bestaat bij een ander merk? Hoe kan het dat de Mazda 6e en CX-6e er onmiskenbaar uitzien als Mazda’s, maar die zijn geboren als Changan? Jo Stenuit ontvangt ons in de studio van Mazda Europa en geeft tekst en uitleg.

Waarom werkt Mazda met Changan voor auto’s die buiten China worden verkocht?

“De technologie was klaar en het platform was klaar. Mazda werkt nog aan een eigen EV-platform, maar dat komt later. We wisten dat we vooral in Europa elektrische auto’s moesten gaan aanbieden, om de gemiddelde CO2-uitstoot omlaag te krijgen en boetes te voorkomen. Deze samenwerking was dus een relatief snelle oplossing.”

Een volgende generatie staat dus op een Japans platform?

“Ja.”

De Mazda 6e wordt gebouwd bij een andere fabrikant, op basis van een bestaand model. Wat heeft Mazda dan nog te zeggen en wanneer loop je tegen grenzen aan?

“Ik vind het heel interessant om met een andere fabrikant samen te werken. We leren er veel van. In China is heel veel techniek plug-&-play verkrijgbaar, dat is iets wat we in Japan of Europa niet hebben. Het is heel veel werk om het zelf te ontwikkelen. Ja, het is een andere fabrikant, maar het is wel Mazda China. En die werkt samen met Changan, wat we al zo’n 20 jaar doen voor de Chinese markt. Bij de 6e hadden we het geluk dat de proporties al goed waren. Maar het enige dat we hebben overgenomen zijn de vlakken van de ruiten. Niet per se de uitsnede, maar juist de cilindervorm, de bolling. Maar verder hebben we alles veranderd - en we hebben het beter gemaakt. Je hebt wel een aantal vaste punten, zoals de wielbasis en ook wel de lengte, waar je niet aan kunt komen. Maar ik vind het juist leuk om wat van die beperkingen te hebben en er dan toch een weg omheen te vinden en er iets moois van te maken.

Bij de CX-6e hebben we het originele Changan-ontwerp aantrekkelijker gemaakt met een aantal aerodynamische features. Bijvoorbeeld bij de C-stijl. Die ligt eigenlijk vlak, maar we konden het interessanter maken door er een tweede stijl omheen te bouwen. Dat was een win-win-situatie: de ingenieurs hadden optimale aerodynamica en de ontwerpers een mooie C-stijl.”

Wat waren de knelpunten?

“Dat valt eigenlijk wel mee, omdat we onze designfilosofie blijven gebruiken. We hebben graag auto’s met klassieke proporties, met een lange neus. Bij de Mazda 6e wilden we een vorm creëren die ligt tussen die van een sedan, een coupé en een hatchback. Het is een hatchback geworden, met een vorm die een beetje doet denken aan de 626 van het begin van de jaren 90. Die had ook zo’n lichtbalk over de breedte. Veel elektrische auto’s zien er zwaar uit, maar wij hebben hem ‘lichter’ gemaakt door de grote vlakken zowel positief als negatief te buigen. Als het licht er dan opvalt, lijkt het dat hij naar boven wordt gezogen. Vooraan hebben we het typische Mazda-gezicht met de vijfpuntige grille gebruikt, maar dan digitaal. Hij bestaat dus volledig uit licht. Als je de auto oplaadt is de grille geanimeerd. De koplampen - die trouwens niet de hoofdverlichting zijn, want die zit eronder - geven de auto een vriendelijke, sportieve blik.”

Mazda was altijd van opgeruimde dashboards, met de meters in het dashboard en juist niet van de schermen. Maar dat is bij deze twee nieuwe modellen helemaal anders.

“De technologie en de markt zijn veranderd. En toch gaat nog steeds - ook bij de CX-6e met het scherm dat tot voor de passagier uitstrekt - om geconcentreerd autorijden. In de CX-6e hebben we helemaal geen meters meer, maar een heel groot head-up-display. Ik vind een head-up-display veel belangrijker dan een instrumentencluster. Met een goede head-up-display heb je geen meters nodig, omdat je je beter kunt concentreren op de weg. Een scherm geeft veel meer mogelijkheden om zaken duidelijker te tonen. En dus niet per se meer. In de CX-6e nodigen we de passagier uit om deel te worden van de rij-ervaring.”

Maar het scherm is ook een vorm van entertainment.

“Ja, natuurlijk. We verkopen de auto ook in China en dus is wat de Chinese markt wil ook van belang. Het gaat daar heel erg om features in het interieur. In China staat men daar wat meer voor open.”

Zijn de 6e en CX-6e tegelijk ontwikkeld?

“Nee, de Mazda 6e was eerst. Er zit ongeveer twee jaar tussen. Het exterieur van de CX-6e is bijna volledig hier in Europa bedacht en het interieur is hier ontworpen door een Japanse collega. De ideeën voor de materialen kwamen ook van hier. Het was leuk om bij de onthulling van de auto in Brussel bij het team te kunnen staan en te denken ‘dit hebben wij gemaakt’.”

Waar werken jullie nu aan? Kun je daar iets over zeggen?

“Nee. Anders dan dat ons ontwerp in december helemaal klaar moet zijn, maar het zal nog even duren voordat die in de showroom staat.”