Mazda CX-80: nieuwe SUV met zeven zitplaatsen voor Europa

Nog voor het eind van het jaar trekt Mazda het doek van een splinternieuwe SUV met drie zitrijen en dus in ieder geval met maximaal zeven zitplaatsen. Die SUV heet Mazda CX-80 en is op deze set foto's voor het eerst te zien. Hij komt ook naar Nederland en krijgt onder meer een plug-in hybride aandrijflijn.

De Mazda CX-60 is - als we de MX-30 R-EV even vergeten - de meest recente toevoeging aan het Europese Mazda-gamma. Die CX-60 is zeker niet de laatste nieuwe SUV waarmee het merk onze markt bestookt. Mazda brengt immers dit jaar nog een nieuwe SUV naar ons continent. Dat is de CX-80 en die biedt alles wat de CX-60 ook biedt. En meer.

De Mazda CX-80 moet je beschouwen als een CX-60 met een maatje meer. De SUV wordt langer dan de CX-60 en de extra centimeters die hij langer is, leveren genoeg ruimte op voor de komst van een derde zitrij. Waar de CX-60 altijd een vijfzitter is, biedt de CX-80 dankzij een extra zitrij plek aan in ieder geval maximaal zeven inzittenden. Dat de CX-80 komt is geen verrassing. De auto werd gelijktijdig met de CX-60 en twee andere SUV's aangekondigd. De andere twee zijn de nog te onthullen CX-70 en de reeds gepresenteerde CX-90. Dit duo is voor de Noord-Amerikaanse markt bestemd. De CX-60 en CX-80 zijn voorbehouden voor onder meer Europa en - waarschijnlijk - de Japanse thuismarkt.

Net als de Mazda CX-60 komt de CX-80 met een plug-in hybride aandrijflijn op de markt. Daarnaast is de SUV afhankelijk van het land waar hij wordt verkocht verkrijgbaar met zes-in-lijn benzine- en dieselmotoren. Niet alleen op technisch vlak zijn de gelijkenissen met de CX-60 groot, ook het design van de CX-80 is herkenbaar. De daklijn van de CX-80 loopt verder door naar achteren dan die van de CX-60, de achterportieren zijn langer en het achterste zijruitje van Mazda's zevenzitter is groter dan het exemplaar van de CX-60. Recht van achteren en van voren bezien is de CX-80 ogenschijnlijk nauwelijks van de CX-60 te onderscheiden. Tenslotte verwachten we dat de dashboards van beide modellen identiek zijn.