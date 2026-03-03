De elektrische Mazda 6e heeft een SUV-alternatief. Die heet Mazda CX-6e en heeft een vanafprijs die nauwelijks hoger ligt dan die van de 6e. AutoWeek loopt de prijslijst met je door.

De Mazda CX-6e is een voor de Europese markt fonkelnieuwe elektrische SUV. In China bestaat het model overigens al even. De Mazda 6e gaat er als EZ-6 door het leven, de CX-60 heet er EZ-60. Een dubbele naamgeving is niet het enige dat de twee met elkaar delen. Net als de Mazda 6e zit de CX-6e vol Chinese techniek. De SUV deelt zijn platform en diverse hardware met de Deepal S07. We kunnen je nu vertellen wat de 4,85 meter lange Mazda CX-6e in Nederland kost: minimaal €45.990.

Die vanafprijs van net geen 46 mille behoort toe aan de Mazda CX-6e Takumi Business Edition. Mazda's nieuwe elektrische SUV is er ook als Takumi (€48.190) en als Takumi Plus (€49.990). De Mazda 6e is er vanaf €44.990 (Takumi). De vanafprijs van de CX-6e ligt dus niet zoveel hoger dan die van de 6e, al vergelijken we dan niet dezelfde uitvoeringen met elkaar. Dat heeft ook maar tot zoverre zin: de twee modellen verschillen namelijk ook wat aandrijflijn betreft van elkaar.

De Mazda 6e is er in Nederland met 68,8 kWh accu en als Long Range met 80 kWh accu. De Mazda CX-6e heeft in Nederland in ieder geval vooralsnog altijd een 78 kWh accu in zijn bodem. Dat is een LFP-accu die de SUV aan een rijbereik van tot 484 kilometer helpt. Snelladen kan met maximaal 195 kW. De 6e met kleine accu kan met 165 kW snelladen en als Long Range met grotere (NMC) accu met slechts 90 kW. Meer cijfers? Hebben we. De Mazda CX-6e heeft een 258 pk en 290 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Daarmee zoem je vanuit stilstand in 7,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 185 km/h. De 2.105 kilo zware Mazda mag daarbij 1.500 kilo trekken.

Uitrusting Mazda CX-6e

De enige gratis kleur waarin de Mazda CX-6e leverbaar is, heet Chrystal White Pearl. Voor kleuren als Jet Black en de combinaties Aero Grey-Black en Airstream Blue-Black betaal je €1.050 extra, voor Solid Red Crystal-Black €1.400 en voor de combinaties Machine Grey-Black en Nightfall Violet-Black ben je €1.250 extra kwijt.

De Takumi Business Edition heeft onder meer 19-inch lichtmetaal, een elektrisch bedienbare achterklep, een verlichte grille, een panoramadak, een 360-graden-camera, elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, een warmtepomp, stuurwielverwarming, stoelverwarming en -ventilatie voorin, sfeerverlichting, Mazda Radar Cruise Control met Stop & Go en een maar liefst 26,45 inch groot scherm in het dashboard. De Takumi-uitvoering voegt daar enkel 21-inch lichtmetaal aan toe. De Takumi Plus-uitvoering gaat verder met zaken als digitale buitenspiegels, stoelventilatie en stoelverwarming achter, een virtuele binnenspiegel, uitgebreide sfeerverlichting en two-tone kleurstelling in het interieur.

Prijzen Mazda CX-6e - maart 2026

Vermogen Accu Actieradius Uitvoering Vanafprijs CX-6e 258 pk 78 kWh (LFP) 484 kilometer Takumi Business Edition €45.990 CX-6e 258 pk 78 kWh (LFP) 484 kilometer Takumi €48.190 CX-6e 258 pk 78 kWh (LFP) 468 kilometer Takumi Plus €49.990

De eerste exemplaren van de Mazda CX-6e komen in de zomer naar Nederland.