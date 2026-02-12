Het is lunchtijd, dus van enige trek is vast wel sprake. Bij Mazda ook, want de Japanners verklaren dat de CX-5 voor het achtste jaar op rij de populairste trekauto van Nederland is.

Van alle caravantrekkers in Nederland rijdt naar verluidt 7,5 procent een Mazda CX-5. Dat lijkt ons een lastige claim om volledig dicht te timmeren, maar blijkt in ieder geval wel uit onderzoek van kampeermagazine ACSI Freelife. De Mazda CX-5 blijkt onder de ondervraagde caravanbezitters de populairste auto. De SUV van Mazda wordt geroemd om – uiteraard- zijn hoge trekgewicht. Ook betrouwbaarheid, comfort en ruimte zijn echter belangrijke aankoopargumenten voor caravantrekkende CX-5-rijders.

De Mazda CX-5 wordt wel vaker genoemd als populaire of goede trekauto in Europa en dat is inderdaad niet gek. De CX-5 (ook het uitgaande model) mag 2.000 kg trekken en is bovendien géén PHEV of EV, wat vaak nadelen oplevert als het gaat om trekgewicht en/of gebruiksgemak op het gebied van caravantrekken. Ook is de CX-5 van een formaat dat nog goed te pruimen is voor veel Europeanen, terwijl een auto als de CX-60 (wel PHEV, nog hoger trekgewicht) al snel te groot en vooral te duur wordt.

Uit het onderzoek onder caravanbezitters blijkt ook dat zij gemiddeld relatief jonge auto’s bezitten. Bijna de helft van alle trekauto’s is maximaal vijf jaar oud, driekwart is jonger dan 10. Van de ondervraagden koopt 36,4 procent de auto bovendien nieuw, wat onderstreept dat dit een belangrijke markt kan zijn voor automerken in Nederland.