Mazda CX-5: nu altijd mild-hybride

Mazda is heer en meester in het actueel houden van zijn modellen door jaarlijks modeljaarupdates door te voeren. Soms gaat het om piepkleine wijzigingen, soms om grotere. De aanpassingen die Mazda doorvoert op de CX-5 vallen in de laatste categorie. De Mazda CX-5 krijgt namelijk een reeks nieuwe mild-hybride aandrijflijnen.

De Mazda CX-5 was tot voor kort met 165 pk en 194 pk sterke Skyactiv-G-benzinemotoren te krijgen en die machines blijven bestaan. Ze heten voortaan echter e-Skyactiv G. En dat is niet zomaar.

Mild-hybride

De 2.0 en 2.5 liter grote viercilinder benzinemotoren die Mazda in de CX-5 levert zijn voortaan namelijk voorzien van Mazda's 24v M Hybrid-techniek. We hebben voortaan dus te maken met mild-hybride machines. De 2.0 e-Skyactiv G is net als voorheen weer 165 pk en 213 Nm sterk en ook de toerentallen waarbij die krachten vrijkomen zijn niet veranderd. De CX-5 met deze 165 pk sterke mild-hybride benzinemotor stuurt z'n vermogen altijd naar de voorwielen en is er net als voorheen met een handgeschakelde zesbak en met een zestraps automaat. De versie met handbak noteert een gemiddeld verbruik van 6,5 l/100 km achter zijn naam en is daarmee zuiniger dan de versie zonder M-Hybrid-techniek (6,8 l/100 km). De Mazda CX-5 met deze benzinemotor en automaat verbruikt gemiddeld 6,9 l/100 km en is daarmee ook zuiniger dan de versie zonder mild-hybride techniek (7,3 l/100 km).

Voor meer kracht zorgt 2.5 e-Skyactiv G die nu dus ook e-Skyactiv G heet. Die voorheen 194 pk en 258 Nm sterke benzinemotor krijgt er een paar Nm's bij en schopt het nu tot 263 Nm. Deze 2.5 is altijd gekoppeld aan een automaat en is zowel met voor- als met vierwielaandrijving te krijgen. Het gemiddeld verbruik van de voorwielaandrijving bedraagt 7,2l/100 km, de versie met vierwielaandrijving lust gemiddeld 7,6 l/100 km (was: 8,0 l/100 km). Mazda zegt onder meer de gasrespons van de 2.5 te hebben verbeterd.

Uitvoeringen

Net als eerder bij andere Mazda's gaat de fabrikant ook bij de CX-5 met de bezem door de uitvoeringen. De naamloze basisversie verdwijnt en ook de Comfort, Luxury en Sportive keren niet meer terug. De instapversie heet voortaan Centre Line, een stap daarboven staan vanaf nu de Advantage en de Exclusive Line. Daarnaast introduceert Mazda een drietal speciale uitvoeringen: de Newground, Homura en Takumi.

De Mazda CX-5 Centre Line heeft standaard 17-inch lichtmetaal, biedt draadloze Apple CarPlay-connectiviteit en heeft standaard een navigatiesysteem. De Advantage voegt daar zaken aan toe als 19-inch wielen en een 360-graden-camera. De Exclusive-line heeft op zijn beurt zaken als speciale ledverlichting rondom, een inductielader voor telefoons, een uitgebreid audiosysteem van Bose en een fraaier afgewerkt interieur.

Van de speciale uitvoeringen is de Newground de variant die de Mazda CX-5 een ruiger randje geeft. Deze uitvoering heeft onder meer zilverkleurige en zwarte kunststof sierdelen rondom. Deze versie heeft geelgroene accenten in de grille, 19-inch zwart lichtmetaal en suède interieurbekleding met geelgroene stiksels. De Homura heeft een in het zwart uitgevoerd sierdeel rond de grille en zwarte aankleding van de bumpers, wielkasten, buitenspiegels en aan de onderzijde van de portieren. Ook deze variant heeft zwarte lichtmetalen wielen. In de grille vind je rode accenten. Het gedeeltelijk met leer beklede interieur is afgewerkt met rode stiksels. De Takumi is de meest luxueuze van het stel en heeft een eenkleurig exterieur met zilverekleurige 19-inch wielen en een met nappaleer afgewerkt binnenste, compleet met hout op het dashboard en de portieren.

Prijzen Mazda CX-5

De Mazda CX-5 heeft een vanafprijs van €38.190. Voor dat bedrag krijg je dus de basisversie met handbak, 165 pk sterke 2.0 en de Centre Line-uitvoering. Liever de automaat? Dan ben je €2.500 meer kwijt. Voor de CX-5 met 165 pk sterke 2.0 in Advantage-trim ben je minimaal €42.190 kwijt, de Executive Line kost minimaal €43.090. Voor de Newground, Homura en Takumi vraagt Mazda achtereenvolgens minstens €43.190, €44.890 en €46.440.

De CX-5 met 194 pk sterke 2.5 kost als Centre Line minimaal €47.390. De Advantage en Exclusive Line kosten achtereenvolgens €49.390 en €50.290. Voor de Newground ben je €50.390 kwijt terwijl Mazda voor de Homura €52.090 vraagt. Topversie Takumi kost in combinatie met de 2.5 € 53.640.

Prijslijst Mazda CX-5 2023