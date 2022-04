Mazda CX-5 - Koopwijzer

Compacte SUV’s: je ziet ze overal en een autofabrikant moet ze wel bouwen, omdat hij anders niet meedoet. Dus mengde Mazda zich met de CX-5 tien jaar geleden in de strijd om de gunst van de vele potentiële kopers. Met succes, want er rijden er maar liefst 20.000 rond in ons land.

De CX-5 is Mazda’s tweede poging om vaste voet aan de grond te krijgen in het compacte SUV-segment. De in samenwerking met Ford gebouwde Tribute levert in het eerste decennium van deze eeuw een allersympatiekste, maar in onze contreien weinig geliefde SUV op. In een booming markt worden er nog geen duizend stuks van verkocht. In zeven jaar tijd nota bene. In 2007 krijgt de Tribute nog een tweede kans met een nieuw model, maar Europese importeurs nemen niet eens de moeite dat in de portefeuille op te nemen. In plaats daarvan schotelt Mazda ons de CX-7 voor, maar die bevindt zich in een hogere klasse en is daar ook niet succesvol. Hij komt in 2012 te vervallen. Als voorproefje op de nieuw te lanceren CX-5 showt Mazda in 2011 de Minagi Concept en een jaar later staat het vrijwel ongewijzigde productiemodel gereed. De eerste generatie CX-5 – intern ‘KE’ – is een schot in de roos, mede dankzij het moderne Kodo-design en de geslaagde rijeigenschappen. En dat te midden van een sterk concurrentieveld, waarin de Volkswagen Tiguan, de Honda C-RV en de Toyota RAV4 lijstaanvoerders zijn. Maar liefst anderhalf miljoen stuks weet Mazda wereldwijd aan de man te brengen. Sinds 2017 is er een opvolger, die evenveel succes heeft. Bovendien kan de Mazda-adept het intussen een trede lager zoeken met de CX-3 en de CX-30.

Eerste volgens Kodo-designtaal en met SkyActiv

Japanners geven hun ­ontwerpen graag excentrieke namen mee. Zo is de Mazda CX-5 is de eerste exponent van de veelgeprezen Kodo-designtaal. ‘Kodo’ heeft een voor nuchtere Europeanen wat zweverige betekenis, die verband legt tussen ziel en beweging. De meeste gebruikers prijzen de CX-5 gewoon om zijn vlotte, representatieve uiterlijk. De meningen zijn meer verdeeld als het over het aanzien van het interieur gaat. Aan de andere kant, over zitcomfort en ruimte bestaat geen enkele klacht.

De CX-5 is de eerste Mazda met zogeheten SkyActiv-programma. SkyActiv heeft wel wat weg van Efficient Dynamics van BMW. Motor, versnellingsbak, carrosserie en ook chassis profiteren van een keur aan ­technische oplossingen. Het meest in het oog springen de 2,0-liter benzine- en de ­2,2-liter diesel­motor, die beide werken met een compressieverhouding van 14:1. Deze verhouding is extreem hoog voor een ­benzinemotor, maar extreem laag bij een ­diesel. Met deze atmosferische motoren gaat Mazda tegen de mode van een tijd – net na de financiële crisis – waarin downsizing in zwang raakt. In de praktijk merk je er in zoverre wat van dat de SkyActiv-motoren lichter en efficiënter zijn en dus minder uitstoten, maar ook dat ze de punch van een turbo missen. SkyActiv heeft ook zijn effect op de schakeling, die voor een auto in dit segment bijzonder ­‘sportief’ verloopt. Anders gezegd: heel korte slagen en veel precisie. De zestraps automaat schakelt zelfs als een DSG-bak, dus vliegensvlug. Toch is het een conventionele constructie met koppelomvormer.

1.800 kilo trekken

De materialen en de afstemming van het onderstel vallen ook onder deze noemer, al is niet iedereen daar positief over. Het onderstel staat te boek als dynamisch, maar wel op het ‘harde’ af. Anderzijds zal de vederlichte, elektrische bekrachtiging wel bij de klandizie in goede aarde vallen. Wij vinden dat het stuur te weinig feedback geeft. SkyActiv betreft ook de carrosserie, die wordt gepuntlast maar ook her en der gelijmd. Dit alles voor meer torsiestijfheid en minder gewicht. In dat laatste slaagt de CX-5 met vlag en wimpel: 1.285 kilo is vederlicht, terwijl hij toch 1.800 kilo mag trekken.

Occasionprijzen

In Nederland heeft de tweeliter benzinemotor met voorwielaandrijving de meeste klanten voor zich gewonnen. De diesel is er nooit aan te pas gekomen, om voor de hand liggende redenen. Onze zoektocht naar een fotomodel leidde naar Kreijne Automotive in Amersfoort, met een occasion-dependance in het ­geannexeerde Hoogland. We vinden daar een 2.0 TS Lease Pack van het bouwjaar 2012, een heel vroege dus. Opvallend is dat de occasionprijzen voor de CX-5 ijzersterk zijn. Verbaas je niet over een auto met twee ton ervaring waar een prijskaartje aan hangt van zo’n tien tot twaalf mille. Deze CX-5 heeft 143.500 kilometer op de teller staan en is met €14.925 marktconform geprijsd.

Nu de CX-5 tien jaar op de markt is, zijn er voldoende reviews voor een betrouwbaar beeld en die zijn eensluidend. De auto wordt geprezen om zijn zitcomfort, schakeling, betrouwbaarheid, ruimte en dankzij het lage gewicht en de SkyActiv-motor het zeer lage benzineverbruik van gemiddeld zo’n 1 op 14. Minder enthousiast zijn de eigenaren over de draaicirkel en de opbergmogelijkheden. Bovendien krijgt de Bluetooth-verbinding er vaak van langs, evenals de rijgeluiden. Bandenlawaai staat hoog op de lijst van ­doe-daar-wat-aan-Mazda. Dat probleem is met de facelift in 2015 opgelost.

Het is niet verrassend dat de meeste CX-5’s een trekhaak hebben. Is die er niet voor de fietsendrager, dan wel voor het trekken van een stevige caravan. Opvallend genoeg heeft ons exemplaar geen haak, maar die zal er wel op moeten als hij is verkocht, zo drukt de verkoopadviseur ons op het hart.

De meeste aspirant-kopers kiezen voor een CX-5 vanwege het grotere slagvolume (twee liter). Ze geloven niet in kleine driecilinders met turbo. De combinatie van de tweeliter benzinemotor met de zestraps automaat verdient de voorkeur, ook al schakelen de meeste bestuurders over op handmatig ingrijpen omdat de vijfde en zesde te lang zijn op ­heuvels. Verder is de lijst met klachten, tekortkomingen en zwaarwegende issues kort voor een auto van deze leeftijd.

Onder de auto

We lopen onder onze testauto door. Hij heeft 143.500 kilometer op de teller en is elk jaar bij de dealer geweest voor onderhoud. Het digitale serviceregister vormt daarvoor het sluitende bewijs. Roest aan de carrosserie is hem vreemd, al maken meer dan een handvol bezitters gewag van dunne lak en krasgevoeligheid van het oppervlak. Dat is dus een puntje van aandacht tijdens de zoektocht. Een enkele keer komt in de gebruikersreviews een vastzittend remzadel ter sprake. Dat is een overkomelijk probleem, veroorzaakt door corrosie als gevolg van het vele strooizout door de jaren heen. Remblokken slijten in een hoger tempo dan normaal bij de CX-5. Strooizout krijgt ook vat op onderstelcomponenten en rem­leidingen, hoewel dat niet dramatisch is bij deze auto. Met de roestpreventie is het goed gesteld.

Het is belangrijk om de homokineten en de fusees en stuurkogels op ‘knak’-geluiden te inspecteren. Onder de motorkap is het koek en ei. Over de benzinemotoren bestaan nauwelijks klachten, bij de diesel zijn er soms roetproblemen door het rijden van korte stukjes. De meest voorkomende en serieuze klacht betreft de accukabel: de massaverbinding tussen accu en de carrosserie is soms slecht of kan zelfs loszitten. Dat merk je meteen als de auto niet wil starten. Het is hoe dan ook belangrijk om de accu zo goed geladen mogelijk te houden. Auto’s met i-Stop start-stopinstallatie willen wel eens niet starten na een tijd wachten voor het verkeerslicht, omdat alle elektrische componenten in werking blijven.

Een rondje om de auto levert geen spectaculaire waarnemingen op. Hij is best netjes behandeld. Een oplosbare klacht betreft de vooruit. Op de testauto is het al niet meer de originele en de lijst bovenaan heeft losgelaten. Een kwestie van opnieuw vastzetten. ­Volgens vele gebruikers buiten Nederland vertoont de voorruit van de CX-5 opvallend snel barsten en niet eens door steenslag, maar door spanning.

Vrij hard onderstel, proefrit maken of het je bevalt

Als je in de markt bent voor een CX-5 doe je er goed om aan een proefrit te maken. Niet omdat er veel aan de hand is, maar eerder om voor jezelf uit te maken of je kunt leven met het vrij harde karakter van het onderstel. Daar is namelijk niet iedereen van gecharmeerd. Bovendien kun je dan uitmaken of het bandenlawaai voor jou wel of niet aanvaardbaar is. Onze testauto is uitgerust met Yokohama’s, die juist opvallend stil blijken. Als je een proefrit maakt, draai dan direct de verwarming op ‘max’. Problemen met een verstopte kachel­radiator komen veelvuldig voor. Reparatie is een kostbare kwestie, omdat de monteur dan vrijwel het complete dashboard moet demonteren. Uiteraard test je tijdens de proefrit ook de remmen en eventuele geluiden uit de wielophanging. Remblokken slijten op dit model versneld, omdat vuil en zout de glijplaatjes aantasten. Regelmatig de remtangen schoonmaken voorkomt dit probleem. Trillingen van de spiegels en de motorkap verschijnen vaak in klachtenlijstjes van gebruikers. Ze manifesteren zich ook ­tijdens onze proefrit.

Constante kwaliteit

Op sommige websites wordt aangeraden om twee modeljaren over te slaan in de zoektocht naar een gebruikte CX-5 uit de KE-generatie: 2014 en 2016. Deze bouwjaren zouden meer problemen hebben dan de overige vijf. Dat lijkt ons ­echter te kort door de bocht, want zo groot zijn de genoemde ­problemen van deze bouwjaren niet. Het zou gaan om ­elektronische en motorische problemen, gedoe met interieuraccessoires – Bluetooth – en met de dagrijverlichting.

De ene website meldt dat de voorruit bij auto’s uit 2014 makkelijk breekt, volgens een andere website gebeurt dit juist meer bij modeljaar 2015. Ruitbreuk valt niet onder de garantie en vanwege elektronische componenten zoals camera’s is het alleen mogelijk om een OEM-exemplaar te plaatsen, wat het extra kostbaar maakt. Maar er zijn over deze kwestie in Nederland dan weer geen meldingen terug te vinden.

Terugroepacties

Het modeljaar 2016 verliep wat minder voor de Mazda CX-5. ­Op de Amerikaanse markt kwamen er diverse klachten bovendrijven, waarna Mazda ­terugroepacties opzette. Zo weigerde vaak de dagrijverlichting bij het modeljaar 2016 als gevolg van corrosie aan de stekkers, ­verderop in dat jaar was er een actie om falende achterklep-gasdempers te vervangen. Te weinig anticorrosie op de cilindertjes en zuigertjes bleek daarvan de oorzaak. Tevens riep de fabrikant in 2016 auto’s terug vanwege een stuurkogel-veerpoot-probleem. Ook is er een actie geweest om de injectoren opnieuw met het juiste aanhaalmoment vast te draaien. De belangrijkste terugroepactie betreft de mogelijkheid van openscheurende tan­kvulhalzen in geval van een aanrijding achterop. ­Hiervoor moesten 264.000 auto’s terug naar de dealer. Maar laat je hierdoor niet afschrikken, want de Maza CX-5 is de nummer één in de ­SUV-storingstatistieken. En alle lovende berichten van de Nederlandse ­eigenaren bevestigen dat.

