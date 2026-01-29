De Mazda CX-5 heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Er zijn er namelijk vijf miljoen van gebouwd en verkocht. Het is het derde model van Mazda ooit dat dit voor mekaar krijgt.

Gratis sushi bij de lunch vandaag op Mazda's hoofdkantoor in Hiroshima, want er is een feestje te vieren. Er zijn inmiddels vijf miljoen exemplaren van de Mazda CX-5 verkocht wereldwijd. Een mijlpaal die binnen Mazda behoorlijk bijzonder is, want pas twee andere modellen kregen dit eerder voor mekaar. Dan hebben we het over de 323 en diens opvolger, de 3. Wie had ten tijde van de 323 kunnen bevroeden dat een SUV ook zo'n succes kon worden?

De CX-5 heeft er ruwweg veertien jaar over gedaan om deze mijlpaal te bereiken. We leerden de Mazda CX-5 namelijk kennen in september 2011 op de IAA in Frankfurt en hij ging vlak daarna in productie. In 2022 stond de teller op 3,5 miljoen stuks. Hier in Nederland is de CX-5 overigens het op drie na populairste model sinds 1983. De 323, de 626 en de 2 waren goed voor grotere aantallen. Er zijn er in ons land tot op heden ruim 36.000 nieuw geregistreerd. Afgelopen zomer verscheen de geheel nieuwe derde generatie van de CX-5, die dankzij de zelfs iets lagere prijs vast ook weer de nodige mensen naar de showroom zal trekken.

Aan gebruikte Mazda's CX-5 is ook bepaald geen gebrek in ons land. Zo staan er in ons occasionaanbod bijvoorbeeld maar liefst 1.251 exemplaren. De goedkoopste gebruikte CX-5 heeft een vraagprijs van €4.900, maar die heeft dan ook al een zeer respectabele kilometerstand.