Mazda CX-30: vernieuwd infotainment, meer keuze

Mazda is doorgaans niet zo van grote veranderingen op één moment, het schuift liever eens in de zoveel tijd wat kleine nieuwigheden naar zijn modellen. Nu is de Mazda CX-30 aan de beurt. Wie de inmiddels vier jaar oude cross-over na de updates voor zijn of haar neus heeft, zal niet in één klap zien wat er anders is. Het grootste nieuws zit immers ín de CX-30. Er komt herzien infotainment. Niet alleen de software is verbeterd, maar voortaan zit er ook een nieuw 10,25-inch display centraal bovenop het dashboard. Daarop zijn voortaan voor de navigatie ook 'transparante displaykaders' tevoorschijn te toveren. Verder zijn de usb-a-poorten in de Mazda CX-30 vervangen voor usb-c-exemplaren.

De modeljaarupdate brengt onder meer de nieuwe kleur Ceramic Whitemet zich mee, evenals enkele kleine technische extra's. Zo is er voortaan i-Activ All-Wheel-Drive, dat bij de vierwielaangedreven versies samen met G-Vectoring Control Plus moet zorgen voor een optimale koppelverdeling tussen voor- en achterwielen. Verder is de 150 pk sterke e-SkyActiv G150 benzinemotor voortaan verkrijgbaar in combinatie met alle uitvoeringen. Voorheen kon je die alleen bij de sportiever uitgevoerde Homura krijgen, wat weer eerder de Sportive was.

Over uitvoeringen gesproken; het begint tegenwoordig bij de CX-30 met de Prime-line en die zit wat ruimer in zijn spullen; een achteruitrijcamera en draadloos Apple CarPlay zijn er nu standaard bij. Een stapje hoger staat de Exclusive-line, die er 18-inch lichtmetalen velgen, climatecontrol in twee zones, Smart Keyless Entry, stoelverwarming voorin en een automatisch dimmende binnenspiegel aan toevoegt. Ook de Homura-uitvoering is weer van de partij en die heeft bovenop de standaarduitrusting onder meer zwarte 18-inch lichtmetalen velgen, zwarte spiegelkappen, privacy glass, zwart stoffen interieur met rode stiksels, climatecontrol, stoelverwarming voorin en Smart Keyless Entry.

Prijzen Mazda CX-30