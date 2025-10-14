Mazda brengt 'belichaming van rijplezier' naar Tokio

Om de zoveel tijd laat Mazda een spannende concept-car zien waar menig autoliefhebber wild van wordt. Binnenkort is het weer zover. Mazda brengt namelijk wat het 'de belichaming van toekomstig rijplezier' mee naar de Japan Mobility Show.

Toyota, Suzuki en Nissan pakken later deze maand stevig uit tijdens de Japan Mobility Show. Ook Mazda laat die autobeurs niet ongemerkt voorbijgaan. Het brengt de Vision Model mee naar de show. Die ietwat inspiratieloze naam hoort bij een naar verwachting spannend gelijnd studiemodel. "Mazda presenteert voor het eerst zijn visiemodel, dat in alle aspecten de toekomst van rijplezier belichaamt," aldus de Japanners. Mooier kunnen wij het niet maken.

De laatste jaren heeft Mazda autoland meer dan eens lekker gemaakt met een sportief gelijnd studiemodel waar in ieder geval tot op heden geen directe afgeleide van op de markt kwam. We noemen de Vision Coupé uit 2017 en de Iconic SP Concept die in 2023 debuteerde. We krijgen een glimp te zien van een de Vision Model, maar daar worden we nog niet veel wijzer van. Dat maakt de spanning natuurlijk alleen maar groter. Het lijkt te gaan om een glad gelijnde model met vier of vijf portieren. Eind deze maand weten we meer!