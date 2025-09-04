Mazda bouwt nieuwe fabriek voor accuproductie

Mazda gaat een gloednieuwe fabriek bouwen in Japan. Niet om auto's in te bouwen, maar accupakketten. Het is Mazda's eerste nieuwe Japanse fabriek sinds 1992.

Alweer ruim twee jaar geleden werd al aardig duidelijk dat Mazda met Panasonic in zee gaat voor zogenoemde cilindrische lithium-ion-accucellen. Inmiddels is het allemaal al een stuk concreter. Panasonic gaat inderdaad dergelijke accucellen aan Mazda leveren en Mazda gaat die zelf klaarstomen voor gebruik in elektrische auto's.

Het gaat gebeuren in een nieuwe faciliteit in Iwakuni, ten zuidoosten van Hiroshima. In 2027 moet de fabriek operationeel zijn en uiteindelijk moet er jaarlijks 10 GWh aan accucapaciteit geproduceerd kunnen worden. Dat komt neer op genoeg accupakketten voor bijvoorbeeld 100.000 auto's met een 100 kWh groot accupakket.

Mazda werkt aan eigen EV's op een modulair EV-platform. Ergens in de komende twee jaar zou het eerste model op deze basis moeten verschijnen. Gezien de opening van de nieuwe accufabriek in 2027 zou het wel eens dat jaar kunnen worden. Mazda wil dat per 2030 minstens een kwart van zijn verkopen bestaat uit volledig elektrische auto's en dat het dan in al zijn huidige segmenten een EV in het aanbod heeft. Er gaat dus heel wat gebeuren.