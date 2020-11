Mazda 3 Skyactiv-X wordt mild-hybride

De Mazda 3 is in Nederland net als de MX-30 leverbaar met de bijzondere Skyactiv-X krachtbron. De Skyactiv-X is een 2,0-liter grote 180 pk en 224 Nm sterke benzinemotor met een bijzonder hoge compressieverhouding die daarmee in theorie in zekere zin als een zelfontbrander fungeert. Met die machine is iets interessants aan de hand. In Japan combineert Mazda de Skyactiv-X in de 3 nu namelijk met mild-hybride techniek.

In Nederland kennen we Mazda's M-Hybrid gedoopte mild-hybridetechniek al van de Mazda 2. In Japan is het 24v-systeem ook in de Mazda MX-30 te krijgen. Nu komt in Japan dus ook de Mazda 3 met het mild-hybridsysteem beschikbaar. Opvallend genoeg wordt de M-Hybrid-techniek gecombineerd met de Skyactiv-X krachtbron. Dankzij het M-Hybrid-systeem wordt de Skyactiv-X iets krachtiger. Het vermogen neemt toe van 180 pk en 224 Nm naar 190 pk en 240 Nm. Mazda belooft onder meer een directere gasrespons en eens soepelere aandrijflijn. De Skyactiv-X met hybridetechniek krijgt net als de mild-hybride Skyactiv-G-motoren een nieuwe naam. De krachtbron gaat in Japan namelijk als e-Skyactiv-X door het leven. De Nederlandse importeur zegt tegen AutoWeek dat de e-Skyactiv-X "[...] vooralsnog niet naar Europa" komt.

Andere wijzigingen die Mazda in Japan op de 3 doorvoert, zijn een stuk minder ingrijpend. De hier niet leverbare Skyactiv-D 1.8-dieselmotor krijgt er vermogen bij en is straks 130 pk en 270 Nm in plaats van 116 pk en 270 Nm sterk. Deze machine was tot voor kort in de CX-30 te krijgen. Mazda belooft de 3 verder zowel iets comfortabeler als dynamischer te hebben gemaakt, onder andere door de veren en dempers te herzien.