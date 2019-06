Mazda 3 met Skyactiv-X heeft een prijs

De Mazda 3 Skyactiv-X is er in Nederland vanaf € 28.610. Dat betekent dat hij straks € 950 meer kost dan de versie met de enige andere leverbare benzinemotor, de Skyactiv-G met 122 pk. Die kost vanaf 1 juli namelijk iets meer en gaat van €27.160 naar €27.660.

De meerprijs voor de Skyactiv-X motor lijkt dan ook te overzien, want het nieuwe blok biedt op papier veel voordelen. Om te beginnen is -ie een stuk krachtiger, met 180 tegen de reeds genoemde 122 pk’s en een koppel van 224 in plaats van 213 Nm. Tegelijkertijd moet de auto ook een stuk zuiniger zijn, want daar is het tenslotte allemaal om begonnen bij de Skyactiv-X. Mazda geeft voor de sedan een voorlopig NEDC-verbruik op van dik 1:23, bij een CO2-uitstoot van 96 gram per kilometer.

De Skyactiv-X-motor is zo interessant omdat die de voordelen van benzine- en dieselmotoren in theorie in zich verenigt. De verbranding vindt onder de meeste omstandigheden net als bij een diesel plaats door compressie. Na de 3 wordt ook de in Genève gepresenteerde SUV CX-30 leverbaar met de ingenieuze motor.

De Mazda 3 met Skyactiv-X-motor is aan de buitenkant te herkennen aan de bredere uitlaateindstukken. Configureren kan vanaf 13 juni en op die datum worden ook de prijzen van de andere uitvoeringen wereldkundig gemaakt.