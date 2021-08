Mazda 2 verder fijngeslepen

De Mazda 2 is met geboortejaar 2014 niet bepaald het jongste model van Mazda. Toch weet Mazda de 2 redelijk actueel te houden. Zo werd het model in 2019 gefacelift, maar Mazda voert net als op z'n overige modellen ook op de 2 jaarlijks een modeljaarupdate door. Ook dit jaar wordt de compacte Mazda weer op diverse vlakken gemoderniseerd.

Mazda zegt de koplampen van de 2 te hebben herzien, al lijken de verschillen met die van de Mazda 2 van het vorige modeljaar microscopisch klein. De Japanners maken verder melding van de komt van nieuw lichtmetaal én van de komt van twee nieuwe lakkleuren, Platinium Quartz en Deep Crimson. Meer kleurtjespret in het interieur. Mazda brengt namelijk drie nieuwe kleurcombinaties naar de werkplek van de 2. Kies je voor een Mazda 2 met lederen bekleding, dan krijg je een in blauw en grijs uitgevoerd interieur. Opteer je voor kunstleer, dan is de boel in een combinatie van zwart en wit uitgevoerd. Het stoffen interieur heeft een blauw-witte kleurstelling. Volgens Mazda is het dankzij wederom verbeterde geluidsisolatie voortaan iets stiller in het binnenste van de Mazda 2. Ook heeft Mazda de voorstoelen verbeterd. Groter en misschien wel belangrijker nieuws: het Mazda Connect-systeem ondersteunt voortaan ook Android Auto en Apple Carplay. Afhankelijk van de gekozen uitvoering betreft het een draadkloze- of USB-verbinding.

De lijst met aanpassingen omvat ook een stel technische zaken. Zo zijn de dempers herzien en heeft Mazda ook de motoren onder de loep genomen. De benzinemotoren, alleen 1,5-liter grote Skyactiv-G-machines waren al voorzien van mild-hybride techniek, maar hebben een hogere compressie wat het verbruik moet remmen. Volgens Mazda verbruiken de 1.5's tot 6,8 procent minder dan voorheen. Opvallend is wel dat Mazda in het internationale motorengamma van de fijngeslepen 2 geen melding meer maakt van de 75 pk sterke 1.5 Skyactiv-G met mild-hybride techniek. De 90 pk en 115 pk sterke versies met Mazda mild-hybride M-Hybrid-systeem worden nog wel vermeld.

Op de internationale motorenlijst staan 75 pk en 90 pk sterke 1.5 Skyactiv's G met handbak én een 90 pk sterke versie met zestraps automaat. Deze niet mild-hybride motoren hebben dus de 90 pk en 115 pk sterke 1.5 Skactiv's G mét mild-hybride techniek boven zich. Deze machines worden alleen genoemd in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Momenteel moet de 90 pk sterke Mazda 2 met automaat het al zonder mild-hybride techniek doen. Mazda geeft de benzinemooren verder een nieuwe regelunit die onder meer de gasrespons verbeterd. De 90 pk sterke Skyactiv-G met handbak levert z'n 90 pk net als voorheen weer bij 6.000 tpm, al is het maximum koppel verhoogd én eerder beschikbaar. Voorheen kwam er bij 4.000 tpm 148 Nm vrij. Dat koppel bedraagt voortaan 151 Nm bij 3.500 tpm. Daarmee bereikt de 2 in 9,8 seconden de 100 km/h en haalt -ie een topsnelheid van 183 km/h. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 4,4 l/100 km.

Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt volgt later. Dan zal ook blijken welke motoren Mazda in Nederland op de prijslijst van de aangescherpte 2 zet.